天然氣安檢 防詐騙現場不收現
台北市天然氣用戶每年約有6萬戶因拒絕或其他因素，未依規定接受天然瓦斯管線設備定期檢查。但台北市政府今天提醒，天然氣定檢只要耗時3分鐘，且能免費檢查，連六、日休假都可安排檢查，盼民眾配合維護居家安全。
台北市政府產發局指出，台北市67萬戶天然氣用戶中，仍有120戶拒絕受檢，另有8.3％，約5.5萬戶，因住戶不在等原因，未依規定在2年內接受安檢。
大台北瓦斯公司指出，專人檢測會使用儀器，對天然氣管線銜接處檢查，若有漏氣疑慮，會發出警示聲。
業者提醒，近年有不肖業者，偽稱修檢天然氣，並在當場收費，但事實上，台北市四大瓦斯都不會「現場」收費，而且四大瓦斯公司的人員，一定會穿著正式制服、通知單上都有明確的公司全名、民眾姓名，可以此作為辨認。
此外，產業發展局制定「台北市公用天然氣用戶安全檢查自治條例」，今年若能在市議會通過，並獲得經濟部核定，未來針對未接受定期安檢用戶，將可開罰1萬元以上、2萬元以下罰金，甚至可能遭強制「斷氣」。
(中時)
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