王忠義被控殺母案 檢方提抗告

王忠義被控殺害直系血親案，台中高分院日前依台灣大學醫學研究所鑑定報告無保釋放，台中高分檢今天提抗告。

法醫石台平昨天到台中高分檢，他表示向檢方強調，此案他基於法醫專業確定是他殺，他願再出庭作證。

檢方抗告書指出，此案一開始是王忠義以家屬身分報案，說看到母親溺水在溪中掙扎，他下水救起，但母親已死亡。但石台平說，他看到死者已出現「洗衣婦手」（手指皮膚出現白皙、皺紋），是在水中泡水約兩小時左右才會產生的現象，與王忠義所言不符。

加上此案先依意外死亡結案，死者家屬是以證人身分來作筆錄，王忠義卻編了一個「意外死亡」的故事。直到法醫研究所鑑定報告出來，認定是他殺，檢方分案偵辦，才懷疑是王忠義所為。

檢方偵辦時，王忠義被收押數日後主動表示要自首，他供稱因欠債想領保險金，才下手推母親落溪，之後又以手肘壓母親雙肩讓她溺水。在此同時，驗屍報告還未出爐，他的「任意性自白」供詞，竟與事後法醫驗傷報告相符。

(中時)