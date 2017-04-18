抗俄 美空軍首派最新F-35隱形戰機赴歐
美國空軍周末首度派遣最新F-35隱形戰機抵達英國，協助美國在歐洲盟友對抗俄羅斯的威脅侵犯。
據《CNN》報導，F-35A戰機周六(15日)從美國猶他州空軍基地起飛，隨後降落在英國雷肯希斯皇家空軍基地(RAF Lakenheath)，加入未來幾個星期，由美國其他戰機、機組人員以及北約盟國戰機組成的聯合訓練隊伍。
駐歐空軍司令沃特斯(Gen. Tod D. Wolters)表示，我們將聯合F-35戰機，共同訓練、整合成無縫接軌的團隊，共同捍衛北約盟友的國家主權。美國空軍表示部署F-35s是為了支持「歐洲保護倡議」(European Reassurance Initiative)，也就是美國前總統歐巴馬在2014年開始的一項計畫，耗資數十億美元，目的在協助美國盟邦，對抗從烏克蘭手中吞併克里米亞的強敵俄國。
除了最新的F-35s戰機以外，美國空軍還在歐洲部署了F-22s、F-16s、F-15s和 A-10s等戰機。報導指出，美國部署F-35s戰機，除了幫助盟國以外，另一方面也是向計畫購買這款戰機的英國、義大利、挪威、比利時、丹麥和土耳其等各國盟友，現場炫耀這架隱形戰機的各項優點。
(中時電子報)
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