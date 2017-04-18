和料理戀愛！「祥見知生選品展」 用心感受器皿溫度

器皿與生活 祥見知生選品展。（小器藝廊提供）

器皿總是常伴在我們左右。飯碗，湯碗，急須，皿，缽等等。不管是盛起剛煮好的飯，或是裝著顏色繽紛的當季食物，與家人在一起歡笑的生活片段裡也少不了器皿。正因如此，對於器皿，更需要仔細地挑選，讓它豐富我們的生活。—祥見知生

2015年年末，祥見知生選品展首度在小器藝廊舉辦，挑選的作家高達17位，展品豐富，獲得許多愛好器皿的朋友熱烈地迴響與反饋。今年四月，小器藝廊很榮幸地再次邀請祥見女士策展，並以「料理與器皿」為主題舉辦座談會，分享她對料理與器皿的搭配心得，以親自觸碰展品的方式，讓參與者用自己的雙手，去確認什麼是讓自己心情愉悅的作品。

日本知名策展人祥見知生。（小器藝廊提供）

此外，更與日本料理研究家副島孟合作，實際以祥見女士挑選的器皿裝盛，以「跟器皿共同生活」為出發點，「Craft Food」作為主題，舉辦經典南歐料理課。展覽、座談會、料理課三個面向同時聚焦于「生活與器皿」精彩可期！

此外，這次邀請阿南維也、荒川真吾、石田誠、尾形篤、小野象平、小野哲平、小山乃文彥、掛江祐造、木曾志真雄、鶴見宗次、八田亨、村木雄兒、矢尾板克則、橫山拓也、吉岡萬理、吉田崇昭 吉田直嗣 矢澤寬彰等日本18位器皿作家的精彩作品。

春暖花開，喜愛藝術的人來看展，透過日式器皿感受溫度，沉浸在器皿帶來的生活愉悅裡。

器皿與生活 祥見知生選品展。（小器藝廊提供）

器皿與生活（免費）

時間：2017.4.22 －5.3 12:00－20:00（無例休）

地點：小器藝廊（台北市大同區赤峰街17巷4號）

電話：02-25599260

(中時電子報)