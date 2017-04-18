雪隧提高最低速限 8天開12張罰單
國道5號雪山隧道最低速限提升為70公里，經1個月宣導期，國道公路警察局4月10日開始取締，低於70公里就算違規，沒有寬限值，8天已開出12張罰單，罰款共3萬6000元；高公局表示，經多日觀察雪山隧道的車流狀況，北上車流量與南下車速均有提升。
國道5號雪山隧道自通車以來，隧道內禁止變換車道，遇到慢速車擋道，易拖累整體車速，為改善塞車，高公局今年起決定提高最低速限至70公里，並於4月10日起嚴格取締慢速車，不像超速有10公里寬限值，只要在正常車流下低於70公里，就開罰3000至6000元，統計至4月17日止，已開出12張3000元罰單。
高公局副局長吳木富強調，取締時只會罰擋路的「路隊長」，民眾若遇到前方有龜速車，不用擔心自己也挨罰。另根據規定，行駛國道車輛速度低於最低速限，6公里內或6分鐘內，警察不得連續開罰，「但在雪隧裡沒有這項限制」，建議民眾在隧道內要多留意自己的車速。
吳木富表示，經1個多月觀察，發現雪隧南下車流量大時，平均車速提高5至10公里，北上車速雖沒有明顯變動，但車子每小時通行量多了100輛，2項都是交通改善的參考指標，可見提升速度確實發揮效果。
高公局日前委託顧問公司，研議雪隧是否能開放變換車道，預計6月會有具體報告。吳木富說，國際上對此規定的作法不一，例如愛爾蘭允許隧道內變換車道，日本則是部分隧道開放，而開放的前提是要有完善配套，例如隧道長度、違規罰責、安全、交通量影響等，都要納入評估。
(中時)
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