北九州輕軌串起城市 林智堅化身一日旅客
新竹市長林智堅18日展開5天日本行首日行程，化身1日旅客，在北九州體驗小倉線輕軌的舒適、便利度，林智堅讚不絕口，更指北九州市與新竹縣、市人口相當，發展輕軌可成為絕佳借鏡。
林智堅重視孩童權益，今天試乘過程，他在人潮洶湧的旅客中發現不少學生族群，最小的甚至才讀小學2年級，說明輕軌的便利性及穩定度，讓家長很放心，值得兼具生育率之冠及大學城的竹市效法。
日本目前有10個城市發展輕軌，小倉線每日約3萬搭乘人次，與新竹火車站每日4、5萬人次流量相去不遠，林智堅深信大新竹具備輕軌發展潛力，串連起園區、高鐵等新竹縣、市重要交通樞紐，並在新竹火車站設輕軌站，營造多鐵共構。
(中時)
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