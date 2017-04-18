北市警局粉絲團多、按讚率低 議員促集中管理
社群時代來臨，政府單位也紛紛經營粉絲團與民眾互動，北市議員許淑華今在議會質詢指出，台北市警察局成立「台北波麗士」臉書專頁，按讚數僅9千多個，遠遠不及高雄市警察局23萬個讚、內政部警政署14萬個讚，且純PO文沒互動，經營得很差，要求市警局將轄下單位近百個粉絲團統一管理。
許淑華說，新北市警察局粉絲專頁有9萬4987個讚，桃園市有1萬8841個讚、台中市有1萬9681人、台南市有1萬6122人，最多的高雄市警局，甚至高達23萬7986個讚，反觀台北市只有9千個讚，就連貼抽獎文也沒人想參與，實在慘不忍睹。
許淑華探究原因，原來是因台北市轄區內12個分局，每個派出所都成立一個，「艋舺波麗士」、「內湖波麗士」等所有單位，加起來有近百個粉絲團，分散經營效果當然不好。她指出，警察業務很多，平時已經夠忙，沒必要搞得那麼累，應統一管理、精準行銷。
對此，警察局長邱豐光僅回應，他每天都會上去看專頁，每個PO文都有按讚。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。