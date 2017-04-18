北市警局粉絲團多、按讚率低 議員促集中管理

社群時代來臨，政府單位也紛紛經營粉絲團與民眾互動，北市議員許淑華今在議會質詢指出，台北市警察局成立「台北波麗士」臉書專頁，按讚數僅9千多個，遠遠不及高雄市警察局23萬個讚、內政部警政署14萬個讚，且純PO文沒互動，經營得很差，要求市警局將轄下單位近百個粉絲團統一管理。

許淑華說，新北市警察局粉絲專頁有9萬4987個讚，桃園市有1萬8841個讚、台中市有1萬9681人、台南市有1萬6122人，最多的高雄市警局，甚至高達23萬7986個讚，反觀台北市只有9千個讚，就連貼抽獎文也沒人想參與，實在慘不忍睹。

許淑華探究原因，原來是因台北市轄區內12個分局，每個派出所都成立一個，「艋舺波麗士」、「內湖波麗士」等所有單位，加起來有近百個粉絲團，分散經營效果當然不好。她指出，警察業務很多，平時已經夠忙，沒必要搞得那麼累，應統一管理、精準行銷。

對此，警察局長邱豐光僅回應，他每天都會上去看專頁，每個PO文都有按讚。

(中時)