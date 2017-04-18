鄧紫棋終於斷開林宥嘉 日本甜牽小鮮肉遭活逮

鄧紫棋被活逮日本甜牽小鮮肉，身上穿的外套與她在社群網站PO的照是同一件。(取自新浪娛樂、鄧紫棋IG)

鄧紫棋傳出新戀情。(取自新浪娛樂)

25歲歌手鄧紫棋(G.E.M.)與林宥嘉分手2年後，終於傳出新戀情，被網友直擊在日本涉谷街頭十指緊扣穿著一身白色T恤休閒打扮的小鮮肉過馬路，讓粉絲看了也替她開心，恭喜她找到新戀情。

鄧紫棋被網友直擊在日本街頭親密緊牽白衣男的手過馬路，巧合的是，她剛剛才在社群網站PO出日本出遊照，身上穿的迷彩外套與牽著白衣男外套就是同一件，髮色也相同，確定網友拍到的就是鄧紫棋本人。

鄧紫棋曾與林宥嘉交往近4年，分手卻分得難看，鄧紫棋曾在私人臉書狂譙林宥嘉虛偽、懦弱、花心等5大罪狀，今年推出紀錄片電影《一路逆風》，也再次提及與林宥嘉的這段情，透露分手都是因遠距離戀情關係，無法見面加上電話無法說清楚，導致分歧越來越大分手。

(中時電子報)