老翁駕車釀1死13傷慘劇 辯稱機件故障遭檢警戳破
中和區和平街黃昏市場去年10月間傳出一起廂型車失控連環撞翻前方車輛，釀成1死、13傷重大意外，雖然肇禍的79歲沈姓駕駛表示是因汽車暴衝所致，但檢警調查發現機件並無故障，研判是沈姓老翁一時大意所致，今依過失致死、過失傷害等罪嫌將沈姓老翁起訴。
檢警調查，去年10月14日晚間7時許，79歲的沈姓老翁剛從中和區購物準備返回新店住處，卻在行經中和和平街黃昏市場時，廂型車卻突然暴衝約50公尺，並衝撞前方2輛自小客車、6輛機車、1輛自行車，並造成自行車女騎士送醫不治，另有13名民眾輕重傷。
檢警調查，由於當時是黃昏市場收攤時間，現場聚集了不少購物民眾，這起車禍才造成重大傷亡。
沈姓老翁到案後辯稱，事發當時他正在開車，但在行進間卻發現油門突然卡住，導致車輛失控暴衝前方車輛。
檢警表示，沈姓老翁酒測值雖為零，但經調查廂型車後發現車輛並無故障，且保養紀錄全都正常，這宗意外應非機件故障，研判可能是沈姓老翁一時疏忽所致，今日偵結後依過失致死、過失傷害等罪嫌起訴沈姓老翁。
(中時)
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