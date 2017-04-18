竹縣義民文化祭 創意彩繪神豬比賽獎5萬

「2017新竹縣義民文化祭創意彩繪神豬比賽」作品徵選活動即日起開跑，縣長邱鏡淳（中）邀請大家來挑戰爭取5萬元最高獎金。（陳育賢攝）

「2017新竹縣義民文化祭創意彩繪神豬比賽」作品徵選活動即日起開跑，最高獎金5萬元等你來拿。（陳育賢攝）

「2017新竹縣義民文化祭創意彩繪神豬比賽」作品徵選活動即日起開跑。（陳育賢攝）

彩繪神豬，自己設計，獎金5萬元等你來挑戰！「2017新竹縣義民文化祭創意彩繪神豬比賽」作品徵選活動即日起跑，只要是熱愛設計、對創意塗鴉有興趣的個人或各級學校、組織團體、公司行號均可參賽哦。

文化局指出，新竹縣義民祭的創意彩繪神豬比賽活動舉辦至今已邁入第8年，除了承繼往年「一般組」1等獎1名，獎金5萬元，2等獎1名3萬元，3等獎1名2萬元，優選7名各5000元，佳作10名獎金各2000元。

今年還特別增加「國小組」1等獎1名，獎金5000元，2等獎1名3000元，3等獎1名2000元，佳作10名各1000元，總獎金高達17萬5000元，獎金優渥，歡迎大家來挑戰，並以期待且具趣味性、環保及藝術創作方式，推廣義民信仰的精神及價值。

縣長邱鏡淳表示，去年8月11日至9月11日於文化局縣史館展出的「義民祭3D數位模型展暨彩繪神豬裝置展」，運用3D建模與最新的3D列印技術，將義民祭的歷史文化及傳統祭典以模型比例呈現，藉此讓傳承義民祭典的使命更具意義，在深受矚目和喜愛下，預料今年的創意無限、精彩更甚往年。

文化局長張宜真則指出，彩繪神豬徵選主題以「創意神豬」為發想主題，突破傳統「神豬」印象，以創新、趣味、藝術等方式設計裝飾及彩繪，文化局辦理書面初審後，通過第1階段具參賽資格，評選出國小組入選者50名及一般組入選者100名，入選名單預計於6月4日前於文化局網站公告。

即日起至6月1日止受理報名，只要填寫相關報名資料（包含200字以內的設計理念）、繳交A4尺寸彩色設計圖稿（至官網下載報名表與神豬設計圖稿）及作品光碟，郵寄至30295新竹縣竹北市縣政九路146號「新竹縣政府文化局史料文獻科」收，聯絡電話：03-5510201轉700。

(中時)