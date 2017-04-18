2017秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項報名啟動

秀姑巒溪泛舟鐵人三項賽開始報名。（圖／觀光局提供）

由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（東管處）主辦的「2017秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」，將於2017年6月18日早上6點30分假花蓮秀姑巒溪遊客中心盛大出發。本活動自99年辦理起，至今已邁入第8屆，上屆吸引近1300名選手參賽，除報名人數一年比一年還要多，賽事口碑也維持一定水準，去年賽事於運動筆記更一舉拿下4.2高分(滿分5分)，也是全國唯一結合泛舟、路跑、單車三項運動的鐵人競賽活動，近年結合東海岸的觀光旅遊及東海岸人文風情，成功將台灣後山塑造成最Hot觀光旅遊勝地。

賽事組別分為鐵人三項組（泛舟+路跑+自行車）、鐵人兩項組（泛舟+路跑）及鐵三角接力組，選手將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長67.6公里的賽程，對選手體力及意志都是一大考驗。今年延續去年廣受好評之團體挑戰賽，邀請選手揪團組成八人戰隊，齊心協力完成本次賽事，而團體挑戰賽分為三鐵團體挑戰賽及二鐵團體挑戰賽，挹注泛舟的合作精神於賽事之中，鼓勵各位團體報名選手同心協力全力爭取團體挑戰賽獎金，除了團報可享用報名優惠，團體成績冠軍之團體更能獨得新台幣5000元，望所有參與團隊能發揮戮力同心的精神並共創佳績！

賽事報名開放中，即日起至5月12日，歡迎所有選手一起揪團報名！

活動詳情及報名請上活動官網：http://eastcoast-sport.ncom.tw/

活動詳情請洽東管處網站：http://www.eastcoast-nsa.gov.tw/

(中時電子報)