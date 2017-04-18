昔狠批歐巴馬「6宗罪」 川普上任90天全做盡

美國總統川普周一在白宮舉辦了復活節滾彩活動。(圖/美聯社)

川普在推文中一共提及歐巴馬1400多次。圖為兩人在就職典禮上寒暄(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)在當上總統之前，喜歡在自己的推特上抒發對時政的不滿，而在他至今在推特上已經提及前總統歐巴馬(Barack Obama)共1,464次，而當中大部分都是狠批他和他的政策。不過如今當川普當上總統即將任滿90天，期間內他卻做盡了他當初看不慣歐巴馬的「惡行」，讓大眾覺得他是自己打自己的臉。

1. 歐巴馬愛旅行

總統旅行的維安相關支出很可觀。圖為川普的車隊。(圖/美聯社)

川普在2011年時曾推文批歐巴馬：「習慣度假的人，歐巴馬現在正在夏威夷，這趟旅行花了納稅人400萬美元。然而那裏還有20%的失業率」。不過據統計歐巴馬在過去8年內，平均一個月約納稅人為歐巴馬繳了1萬美元的旅行支出，而川普上任將近3個月中，平均一個月就花了7萬美元。

2.歐巴馬愛打高爾夫球

川普也愛打高爾夫球。(圖/美聯社)

川普一共推文16次來批評歐巴馬愛打高爾夫球，其中一篇他在2014年推文寫道：「你可以相信嗎?在美國現在面臨這麼多問題和麻煩的時刻，歐巴馬總統居然花了一整天在打高爾夫球，比卡特總統還遭」，另一則寫道：「我們為歐巴馬總統支付旅行的費用，為他可以跑去為民主黨募資上百萬，讓民主黨可以倚靠謊言來運作，然後我們還要為他打高爾夫球付錢」。然而在川普的87天任期內，他已經去打了19次的高爾夫球，而歐巴馬和前總統小布希(George W. Bush)在他們的第一任期內都沒有打過高爾夫球，前總統柯林頓(Bill Clinton)則是打了3次。

3.介入敘利亞

川普對敘利亞軍事設施發射了59枚巡弋飛彈。(圖/美聯社)

去年選後川普前往白宮拜訪歐巴馬。(圖/美聯社)

川普曾多次呼籲歐巴馬不要介入敘利亞，他在2013年9月時敘利亞第一次使用化武攻擊後，川普曾在推特上表示：「再說一遍，致我們非常愚蠢的領袖，別攻擊敘利亞，如果你攻擊了很多壞事會發生，而且美國得不到任何好處」，隔兩日後川普又再次推文：「歐巴馬總統，別攻擊敘利亞，那毫無益處，只會帶來巨大的壞處，把你的錢省下來去解決更重要的事情」。然而這個月初川普在敘利亞阿薩德政權發動化武後，隨即對敘發射了59巡弋飛彈，並表示這次的攻擊是為了符合美國國家重要的安全利益。

4.歐巴馬政府不透明

就職典禮上，白宮的新舊主人在白宮門前交接。(圖/美聯社)

川普曾在2012年時稱：「為什麼歐巴馬認為他可以不用像他的前任總統們一樣，自願將記錄交出來了?在隱瞞什麼東西嗎?」另一則他表示：「為什麼歐巴馬花數百萬去試圖藏起他的紀錄?他是有史以來最不透明的總統」。然而川普政府上周五宣布，將停止公開白宮的訪客紀錄，而且未來在川普離開白宮後5年都保持機密。

5.沒外交經驗的總統

川普和歐巴馬在就職典禮上交談。(圖/美聯社)

川普曾在2012年選舉前大罵「歐巴馬在外交政策是一場災難，他從來沒有相關的經驗和知識，他並沒有足夠的能力來擔任這份工作」。然而川普是唯一一個沒有擔任過公職或在軍隊服役過的美國總統。不少專家表示，他不可預測的舉動是因為他沒有外交準則。

6.行政命令很獨裁

川普87天內簽署了23條行政命令。(圖/美聯社)

川普2012年時批評歐巴馬一職簽署行政命令，「為什麼歐巴馬一直簽署行政命令，這是權力的爭奪」。但歐巴馬在他的8年任內，共簽署了277條行政命令，平均一年35條，一個月2.9條，是過去120年來最低的一位總統；而川普則是3個月內簽署了23條，月平均7.6條，是歐巴馬的2倍。

(中時電子報)