十分老街也有「火金姑」！新北賞螢秘境報你知

平溪區的十分老街的螢火蟲美景。（新北市農業局提供）

新北好好玩！來看可愛的「火金姑」吧初夏將至，讓人想到郊外最佳夜間休閒活動就是賞螢火蟲，新北市夏天賞螢何處去？目前最夯的賞螢景點有新店區的文山農場跟和美山步道、平溪區的十分老街，還有三峽小暗坑等，新北市當然不止有這些賞螢景點。

平林農場螢火蟲美景。（新北市農業局提供）

今年農業局結合各區公所共推出55處賞螢景點，除了讓民眾親近大自然外，最主要目的就是要喚起民眾時時護生態，處處做保育的觀念，讓新北市成為處處可賞螢的城市。

新北螢火蟲美景。（新北市農業局提供）

每年4月中旬至6月是新北市賞螢最佳季節，初夏夜晚總是吸引許多民眾追尋螢光美景，每年3月開始農業局就會陸續接獲民眾詢問賞螢活動電話，顯示這幾年賞螢活動備受民眾的喜愛與肯定。為使賞螢人掌握最新、最完整的新北市賞螢資訊，農業局今年整理最新的「新北市賞螢報馬仔」，提供最完整的賞螢訊息。

新北螢火蟲美景。（新北市農業局提供）

農業局長李玟表示，螢火蟲是生態環境重要指標昆蟲，光害和環境變化，都會影響到它的生存，目前全台發現螢火蟲種類有60多種，新北市境內就能看到24種以上，有超過一半以上的行政區有賞螢景點，今年較去年又增加了3處賞螢景點，顯示新北市在生態環境有明顯改善，市民對環境保護觀念也逐漸成熟。

三峽鳶山螢火蟲美景。（新北市農業局提供）

夜晚賞時要謹記不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，攜帶手電筒則要以紅色玻璃紙罩住，以免干擾螢火蟲活動。除了夏螢，農業局也在籌劃秋螢復育，相信在農業局團隊努力之下，幾年後新北市整年都有螢火蟲可以觀賞。

農業局提醒民眾，賞螢時一定要保持安靜，不要進入草叢，不要留下垃圾，更不要捕捉或用強光照射，晚間6點30分至8點是最佳賞螢時間，螢火蟲出沒地點多在能見度低，無光害的山區，賞螢民眾應注意自身安全，最好結伴同行，避免發生意外。不破壞棲地，不干擾牠們的生活，惟有保育螢火蟲，才能享受每年與螢共舞的樂趣。

新北螢火蟲美景。（新北市農業局提供）

三峽區安坑里目前正辦理火金姑茶發表會及系列賞螢活動，農業局於亦預計於5月6日在新店和美山推出一場賞螢活動，另外環保局三峽碳中和樂園、教育局螢火蟲國小校園賞螢活動、客家事務局賞桐賞螢活動、文山農場賞螢活動，以及雙溪區、平溪區結合在地商圈辦理賞螢活動等，在新北市政府農業局官網「賞螢報馬仔」專區都有詳細說明，歡迎大家一起上網查詢。

(中時電子報)