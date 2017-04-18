MLB》洋基想挖角 白襪強投坎塔納說…

紐約洋基想白襪左投坎塔納的傳聞還未平息。(美聯社)

紐約洋基隊挖角白襪左投坎塔納(Jose Quintana)傳聞，從休季傳到球季開打，坎塔納19日再撇清，「我的確聽到很多謠言，但終究只是傳聞，我也沒有放在心上，這也不是球員能控制的事。」

坎塔納上季生涯首度單季雙位數勝投，13勝12負，主投208局也是5年生涯新高，尤其白襪在王牌左投賽爾(Chris Sale)改穿紅襪後進入重建階段，坎塔納自然被欠缺先發輪值的洋基視為網羅目標，不過洋基遲遲沒有正式動作。

「我現階段只專注在自己投手丘的表現，做好本分。」雖然上季投出生涯代表作，但坎塔納新球季投得跌跌撞撞0勝3負，自責分率飆到6.75，且保送過多，主投17.1局送出9保送。

坎塔納則強調狀況與謠言無關，並深知自己身負重任，連3戰吞敗不影響他的企圖心，「這是難免的，但我也從前兩場習得經驗，看錄影帶，有幾球的確進壘點不理想。」

(中時電子報)