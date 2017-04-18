搶救人才斷層 台灣特色飯店聯盟攜手5大學建教合作

台灣特色飯店聯盟攜手5所大學產學合作，盼從基層培養中高階主管人才。（柯宗緯攝）

由高雄、台中10家飯店組成「台灣特色飯店聯盟」，今（18）日宣布與暨南大學等5校簽訂產學合作案，預計百餘位學子將投入飯店實習。聯盟指出，雖然陸客限縮，但日韓港澳等國旅客漸增，飯店人才斷層嚴重，盼孕育更多生力軍。

台灣特色飯店聯盟包括，愛麗絲國際大飯店、薆悅酒店、星動銀河旅站、水雲端旗艦概念旅館、雲河概念旅館、樂逸旅居、宮賞藝術大飯店、麗馨麗登汽車旅館、獅子王商務旅館、旗津道沙灘酒店等10家。

台灣特色聯盟成立以來，陸續推出住宿2588元、門牌號碼就是房價、住房抽抽樂最低1折起等創新行銷，引發各界關注，也有其他縣市競相仿效，今聯盟更攜手大學端簽署合作備忘錄，培育優秀觀光產業人才。

高雄樂逸旅居執行長蔡肇洋指出，陸客減少後，國際旅客人數仍持續增加，以其住宿客源分析，一半為國旅、一半為外國客，其中外國客主要來自日本、韓國、香港、澳門、星馬等地，飯店所需人才除具備良好態度外，語言能力也是必需條件。

他認為，台灣飯店業普遍缺乏中階幹部，因此聯盟特地與暨南大學、亞洲大學、南華大學、崑山科大、高苑科大等5校建教合作，從基層訓練挖掘儲備幹部，預計有百餘位學子到業界實習，學生可輪流到不同型態飯店學習，為自己的履歷加分。

而除了台灣本地生外，聯盟也積極向僑生招手。蔡肇洋表示，目前已有韓國交換生到飯店實習，利用其語言優勢，從事餐廳服務接待，9月份崑山科大也籌組韓國實習團交流。聯盟期許能發揮領頭羊效果，帶動台灣觀光產業發展。

(中時)