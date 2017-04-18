高雄拚會展觀光 搶攻年10億商機
高雄展覽館落成後，帶動會展觀光產業興起，高市觀光局將2017年訂為會展觀光元年，今年展覽多達50多檔，推估帶來逾百萬人潮，帶動周邊10億產值。今日觀光局宣布與外貿協會、旅行業合作，推出客製化遊程，爭取更多客源到港都。
高市觀光局長曾姿雯指出，近年國際會展在高雄展覽館登場，加上亞洲新灣區重大公共建設陸續落成，造成觀光集客效應，高雄準備好接待全球參展賣家、買主及參觀民眾，以今年而言多達50多檔會展，創造可觀商機。
觀光局結合高市旅行公會推出「客製化」國際會展觀光遊程，高市旅行公會理事長吳盈良表示，主要配合旅客停留時間，推出半日遊、一日遊到兩日遊，兩人即可成行，人數越多越划算，以10人以上為例，打出299元半日遊、599元一日遊等多樣行程。
今天觀光局邀請踩線團，實地到觀光工廠參觀，下周將登場的高雄自動化工業展，搭配參觀維格餅家的黃金菠蘿城堡，讓遊客參觀自動化設備製作鳳梨酥等糕餅，亦可體驗手作糕餅樂趣，再順道造訪周邊景點。
此外，為推動會展觀光旅遊，觀光局特別頒布「2017獎勵旅行業推廣國際會展遊程觀光實施計畫」，補助一台遊覽車一天最高5000元。外貿協會高雄主任呂文瑞表示，這是全台首度地方政府與外貿協會合作推廣會展觀光產業，前景相當看好，可望促進港都觀光商機。
(中時)
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