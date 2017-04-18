三餐老在外！ 逾9成國人蔬果量不足

統計顯示，逾9成國人每日蔬果量不足。（倪浩倫攝）

現代人生活忙碌，三餐常隨手解決。根據最新調查，超過9成的國人，每天蔬果攝取量不到建議值的5份，平均僅吃1~2份蔬果，其中「沒時間」是最大的因素。專家提醒，蔬果量不足，將因纖維質不夠而影響腸道健康，更會提高心血管疾病、三高、代謝症候群的罹患率。

依據國民營養健康調查，我國成人過重及肥胖盛行率達43％，但「營養過剩」並不等於「營養均衡」。根據一項亞太地區共12國、總計6000份的均衡營養調查顯示，我國高達93％民眾、未能遵循衛福部國健署建議的「天天五蔬果」，進一步分析發現，「沒時間」、「沒動機」、「不方便」是民眾認為的前3大營養不均衡主因，佔比約在45~48％，均高於亞太區均值。

台北醫學大學保健營養學碩士、營養師林若君說，分析國人蔬果不足的原因，主要是外食頻率高，且坊間便當的蔬菜量普遍較少，以早餐為例，有些民眾人誤把「高熱量」當成「高營養」，飯糰、麵包、包子、蛋餅、蘿蔔糕、燒餅油條等受歡迎的早餐，不僅熱量高、含有過量油脂，也多缺乏蔬菜類的營養素。

林若君強調，5蔬果是指3蔬菜和2水果，但很多人常把水果取代蔬菜，進而吃入過多熱量。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，要吃到足夠的蔬菜量不算難，像自助餐、吃到飽都有提供充足的蔬菜，外面小吃也可靠加點燙青菜來達標，民眾不應替少吃菜找理由。

許惠玉提醒，大腸癌和蔬果攝取息息相關，因為蔬果除了能提供維生素、礦物質，其含的豐富纖維質還能刺激腸道蠕動，達到正常排便來維持腸道健康，且蔬果吃的夠，能減少甜點、油炸物的攝取量，進而降低肥胖、心血管疾病、三高和代謝症候群的發生率。

林若君補充，早餐是一天最重要的一餐、務必吃的均衡，像是鮭魚、雞肉、豆類製品等優質蛋白質，燕麥、地瓜、全麥麵包等碳水化合物，以及含蔬果的沙拉。

(中時)