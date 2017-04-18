三餐老在外！ 逾9成國人蔬果量不足
現代人生活忙碌，三餐常隨手解決。根據最新調查，超過9成的國人，每天蔬果攝取量不到建議值的5份，平均僅吃1~2份蔬果，其中「沒時間」是最大的因素。專家提醒，蔬果量不足，將因纖維質不夠而影響腸道健康，更會提高心血管疾病、三高、代謝症候群的罹患率。
依據國民營養健康調查，我國成人過重及肥胖盛行率達43％，但「營養過剩」並不等於「營養均衡」。根據一項亞太地區共12國、總計6000份的均衡營養調查顯示，我國高達93％民眾、未能遵循衛福部國健署建議的「天天五蔬果」，進一步分析發現，「沒時間」、「沒動機」、「不方便」是民眾認為的前3大營養不均衡主因，佔比約在45~48％，均高於亞太區均值。
台北醫學大學保健營養學碩士、營養師林若君說，分析國人蔬果不足的原因，主要是外食頻率高，且坊間便當的蔬菜量普遍較少，以早餐為例，有些民眾人誤把「高熱量」當成「高營養」，飯糰、麵包、包子、蛋餅、蘿蔔糕、燒餅油條等受歡迎的早餐，不僅熱量高、含有過量油脂，也多缺乏蔬菜類的營養素。
林若君強調，5蔬果是指3蔬菜和2水果，但很多人常把水果取代蔬菜，進而吃入過多熱量。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，要吃到足夠的蔬菜量不算難，像自助餐、吃到飽都有提供充足的蔬菜，外面小吃也可靠加點燙青菜來達標，民眾不應替少吃菜找理由。
許惠玉提醒，大腸癌和蔬果攝取息息相關，因為蔬果除了能提供維生素、礦物質，其含的豐富纖維質還能刺激腸道蠕動，達到正常排便來維持腸道健康，且蔬果吃的夠，能減少甜點、油炸物的攝取量，進而降低肥胖、心血管疾病、三高和代謝症候群的發生率。
林若君補充，早餐是一天最重要的一餐、務必吃的均衡，像是鮭魚、雞肉、豆類製品等優質蛋白質，燕麥、地瓜、全麥麵包等碳水化合物，以及含蔬果的沙拉。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。