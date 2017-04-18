全中運體操項目臨時被取消 東山高中抗議

東山高中韻律體操隊成員仍持續練習，希望有奇蹟發生。（林欣儀攝）

全國中等學校運動會舉辦在即，卻傳出因「韻律體操」項目參賽人數不足，遭臨時取消競賽的情況，引發台中市東山高中師生不滿！本來準備要參賽的學生提到競賽被取消，忍不住哽咽痛批主辦單位此舉根本是剝奪選手權益。

雖然競賽項目遭取消，東山高中韻律體操隊的6名選手上午仍持續練習，提到此事，她們有人眼眶泛紅、有人語帶哽咽。體操隊成員歐蔓琦表示，實在無法接受臨時被告知取消比賽項目，現在只希望能有奇蹟出現，讓喊卡的比賽項目能恢復舉辦，否則，過去一年的努力等於都白費了。

東山高中韻律體操教練龔妍芝說，今年全中運於1月16日開始受理報名，最後補件截止期限為3月7日，期間還有審查流程，將近2個月的時間，主辦單位卻都未發現「韻律體操」項目參賽人數不足的問題，甚至官網上還公布今年有2所學校參賽，直到本月10日才通知「因另隊人數不足，取消比賽」，真的讓人無法接受。

為表達不滿，東山高中體操後援會自製「全中運精神已死」等標語，抗議主辦單位的作法。後援會長楊德祥強調，這次報名的流程有許多瑕疵，根本是人為造成的錯誤，卻造成選手權益受損，讓參賽學生情何以堪。

(中時)