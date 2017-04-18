全中運體操項目臨時被取消 東山高中抗議
全國中等學校運動會舉辦在即，卻傳出因「韻律體操」項目參賽人數不足，遭臨時取消競賽的情況，引發台中市東山高中師生不滿！本來準備要參賽的學生提到競賽被取消，忍不住哽咽痛批主辦單位此舉根本是剝奪選手權益。
雖然競賽項目遭取消，東山高中韻律體操隊的6名選手上午仍持續練習，提到此事，她們有人眼眶泛紅、有人語帶哽咽。體操隊成員歐蔓琦表示，實在無法接受臨時被告知取消比賽項目，現在只希望能有奇蹟出現，讓喊卡的比賽項目能恢復舉辦，否則，過去一年的努力等於都白費了。
東山高中韻律體操教練龔妍芝說，今年全中運於1月16日開始受理報名，最後補件截止期限為3月7日，期間還有審查流程，將近2個月的時間，主辦單位卻都未發現「韻律體操」項目參賽人數不足的問題，甚至官網上還公布今年有2所學校參賽，直到本月10日才通知「因另隊人數不足，取消比賽」，真的讓人無法接受。
為表達不滿，東山高中體操後援會自製「全中運精神已死」等標語，抗議主辦單位的作法。後援會長楊德祥強調，這次報名的流程有許多瑕疵，根本是人為造成的錯誤，卻造成選手權益受損，讓參賽學生情何以堪。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。