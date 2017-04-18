台中海域又見鯨豚擱淺 3個月4死亡
3個月4隻鯨豚死亡！台中市大甲區後壁寮溪沙灘，18日上午獲報死亡鯨豚擱淺，第三海岸巡防總隊到場後發現，鯨豚部份外皮剝離且有脫水現象，明顯已死亡多時，台中科學博物館研判為江豚，目前已運回屍體並將瞭解死因。
第三岸巡總隊表示，今天上午7時許接獲民眾通報，後壁寮溪前方沙灘約600公尺處，發現一隻死亡鯨豚擱淺，松柏漁港安檢所到場發現，鯨豚體長約150公分，部份外皮剝離且有脫水現象，明顯已死亡多時，立即通報中華鯨豚協會，後經台中科學博物館專員現場處理人員，研判死亡鯨豚種類為江豚，因尚有研究價值已運回屍體，並將瞭解鯨豚死因。
「3個月4隻鯨豚死亡！」第三岸巡總隊指出，這已是台中地區海域第4起死亡鯨豚，2月4日才有2隻死亡江豚，分別擱淺松柏及溫寮漁港；上月23日在松柏漁港北堤也同樣發現1隻，現場處理海巡同仁感到相當婉惜，疾呼不應濫補濫殺保育類動物，更應積極愛護我們生存的環境。
(中時)
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