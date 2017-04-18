監督年金改革行動聯盟 立法院外抗議

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監督年金改革行動聯盟18日發起「夜宿圍城」行動，參與成員繞著立法院附近遊行，抗議民進黨執政無能，要求蔡英文總統下台。（姚志平攝）

參與成員在立法院外高舉「反污名」標語表達不滿。（姚志平攝）

監督年金改革行動聯盟18日發起「夜宿圍城」行動，參與成員繞著立法院附近遊行，抗議民進黨執政無能，要求蔡英文總統下台，部分成員則在立法院外高舉「反污名」標語表達不滿。

(中時)