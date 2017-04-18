土耳其自製坦克「阿爾泰」將量產
土耳其陸軍成功完成了新製阿爾泰主戰坦克(Altay tank)的驗收測試。這型坦克從2008年開始發展，主要師法美國與歐式坦克，具有口徑120公釐主炮與複合裝甲。土耳其預計以每台550萬美元的價格購買1000輛。
《戰略之頁》（StrategyPage）報導，土耳其現役的坦克種類很多，包括700輛德國豹1與豹2A4、 900輛以色列薩布拉坦克(Sabra，從M60大改而來)和1300輛老舊的M48第3代巴頓式(Patton mark3)，總數達到3000輛。雖然數量龐大，但是除了豹2A4屬於新銳坦克，其他的都已相當老舊需要更換。土耳其同時會縮編現有坦克部隊的規模，將會縮小到一半，也就是由阿爾泰坦克和豹2A4為核心骨幹。
美國為阿爾泰坦克很類似M1，這是因為土耳其師法的對象是韓國。土耳其以4億美元向韓國購買K2坦克的大部分技術，而韓國的K1、K2坦克就是學習自美國，因此傳承關係是「美國M1→韓國K2→土耳其阿爾泰」。
土耳其看上K2坦克的許多新技術，特別是電子防禦系統。K2坦克裝有雷射感知器，可以迅速得知自身坦克被敵方雷射瞄準，然後趕緊應變並反擊。這是針對現役多數坦克在發射主砲前會使用雷射瞄準器而設計的反制方式。另外K2的120公釐主炮還配有炮射飛彈的功能，可以擊落來襲的武裝直升機。
沙烏地阿拉伯正在考慮購買數百台的阿爾泰坦克，其他的穆斯林國家也感興趣。
(中時電子報)
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