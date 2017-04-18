八田與一首級下落不明 李承龍臉書疑洩第三人

李承龍「割頭照」曝光。（翻攝自台南諸事會社）

李承龍在臉書上寫出原本的打算，並透露出有其他人員涉入。（取自李承龍臉書）

烏山頭水庫的八田與一銅像遭到斬首，前台北市議員李承龍與涉案邱姓女子都遭到台南地檢約談，不過八田與一的頭卻遲遲沒有下落，李承龍今天下午在臉書上也透露玄機，疑似有另一人涉入讓銅像的頭下落不明。

李承龍與邱姓女子昨天被送往台南地檢複訊，犯案所使用的手鋸與作案時的照片也陸續出現，唯有被砍掉的八田與一首級至今仍未被發現，嘉南農田水利會動員在水庫周遭搜尋也一無所獲。

李承龍今天在臉書上表示，本來是要在5月8日八田與一的追思儀式上藉著獻花，不小心碰掉銅像的頭，讓現場貴賓當場傻眼，不過這個計畫似乎被打亂了。

李承龍在發文提到了另一個關係人，指『你的「調皮」讓「人頭」下落不明』，並稱如果該人「想搶新聞，執行工作可以讓你來」，讓這起事件蒙上一層疑雲，像是有其他人員涉入其中，八田與一首級下落的關鍵很可能也掌握在該人的手中。

(中時電子報)