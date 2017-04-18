外勞可請特休出國探親 不再受限於雇主
外籍勞工未來可利用特休假出國探親，不必再受限雇主規定！勞動部去年11月3日修正公布《就業服務法》第52條，刪除外勞聘僱期滿應出國至少1日才能再入國工作的規定，今（18）日發布外籍勞工請假返國辦法，讓外勞出國返鄉不再受限。
過去受到在台工作滿3年，至少出境1天的規定，不少外勞時常於此時趁機返鄉探親，但自從去年修正《就業服務法》將規定刪除後，有外勞擔心返鄉之路更加漫長，因此，勞動部發布外勞請假返國辦法，明訂外勞在聘僱許可期間內，如何請假返國、請假的假別、雇主可否與外籍勞工協商請假日期等。
依據《就業服務法》第52條規定，外勞於聘僱許可期間請假返國，雇主應予同意。勞動部跨國勞動力管理組長薛鑑忠指出，外勞可利用該特別休假自行排定返國時間，但雇主在外勞排定返國時間的同時，若遇有大量訂單或家庭被看護者照顧需求迫切需要時，可與外勞協商調整返國期日。
勞動部指出，適用《勞基法》的產業外勞，如有特休假以外的請假需求，如婚假、喪假、事假等返鄉探親時，則回歸《勞基法》、《性平法》或勞動契約約定辦理。
協商調整不成立時，勞動部表示，雇主仍應依外籍勞工原來排定的日期，同意外籍勞工返國，否則將違反《就業服務法》，地方勞工主管機關可處6~30萬元，勞動部也將廢止雇主的招募許可，外勞配額也可能遭管制。
(中時)
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