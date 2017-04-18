蚵殼變裝 大成商工學子效法林國基
大成商工聘請大學講師協同教學，美容科畢業展畢其功於一役，下午水噹噹登場，除了專業美妝美髮技巧展現外，學生也從友善環境出發，回收蚵殼、水管融入整體造型，化腐朽為神奇的創意，豔驚四座。
為了這場盛會，學生一早就開始梳妝打扮，把3年來所學的美髮、美容技能全部用上，不論在輔助配件的取材、彩妝、短髮與包頭等髮型設計、甚至身體與臉部彩繪，都有水準表現，搭配精挑細選的各式禮服，一出場便豔驚全場，歡呼聲不絕於耳，不少家長特地來看孩子走秀。
今年主題《色計》，一群家住台西漁鄉的學生回收蚵殼，DIY成頭飾、鞋子、胸花等配件，演出《蚵戀》，非但不俗不土，反而極致華麗。其次，《十惡柱》則以廢棄水管再利用，設計成衣服、飾品等，同樣令人很眼睛為之一亮。
武則天等大陸歷史劇風行，學生作品也大受影響，舞扇帶動媚惑的身姿，既隆重而優雅的宮廷氛圍，完全不輸電視劇，使人有飄渺與真實兼具的錯覺。
學生丁澤琳說，他們和國際設計大師林國基是台西同鄉，林大師最善於將在地特色融入作品中，大家便以林大師為效法的標竿。
美容科主任王婉純指出，每個學生既是創作者也是表演者，為了精進整體造型，特地請環球與吳鳳科大老師協助教授台步、飾品創作等，讓整場展演更精彩。
(中時)
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