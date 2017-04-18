台東天后宮清醮 500斤白米化身安宅白龍
台東天后宮舉辦清醮大典暨媽祖誕辰，連續8天廟會活動，將於明天落幕；廟方以500斤台東好米作為龍頭、龍身，及3600枚銅板作為龍鱗，在太歲殿舖排「安宅米龍」，今天開放供參拜祈福，活動結束後，醮米將做公益，分送給弱勢家庭吃平安。
台東天后宮耗時6年進行修繕工程，完工後從12日起舉辦慶成醮，敬告天地謝土祈安，16日完醮後，接續又慶祝媽祖誕辰，一連熱鬧8天。
廟方表示，此次作醮法會，依道教科儀進行「安龍送虎」，送虎代表送走神煞，而因為在廟宇興建或整修過程中，會破壞五方龍神，必須重新安置龍神來護衛建物。
盤踞在天后宮太歲殿的安宅白龍，是以500斤白米鋪設龍身及龍鬚，龍鱗則以3600枚銅板裝點，另外還有法器，並由道長唸經賦予法力，開放供參觀，並為信眾安宅。廟方表示，在祭典結束後，白米將捐給弱勢族群，議長饒慶鈴也捐出普渡品，一起做公益。
天后宮今天已湧進不少信徒參拜，晚間11點舉行媽祖誕辰祝壽法會，明天媽祖生則有求平安龜及發送平安麵、綜藝晚會等活動登場。
(中時)
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