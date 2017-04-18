彰化蓋捷運引熱議 魏明谷：提早因應高齡化社會

彰化縣長魏明谷日前接受本報專訪時，談及彰化捷運建設與採雙層設計、橫跨大肚溪連結中彰兩縣市的金馬東路大橋，預計最快8年後完工。（謝瓊雲翻攝）

總統蔡英文日前至彰化親自宣布確定要將中捷綠線延伸至彰化市，彰化蓋捷運是否必要？彰化財政是否能負擔？等問題引發熱議，彰化縣長魏明谷強調，因應10年後高齡化社會來臨，重大建設一定要走在前面，且交通建設的便捷更有利城市人口外移。

彰化確定將興建捷運的消息傳開，引發網友熱議，有人指政府花大錢建設，都是政治操作、為選舉，像高捷運量一直無法提升，憂心彰化蓋捷運將淪為蚊子車廂，也有住彰化的網友在PTT發言，指許多人經常通勤往返中、彰兩縣市，捷運確實有其必要。

魏明谷指出，台灣未來將是高齡化社會，但交部規定年滿75歲就不能在自己開車，因此中央積極將軌道運輸串聯起來，更有利於大眾搭乘；像是彰化高鐵，有產業界企業主告訴他，從田中上車，就直接到台北南港展覽館了，快速安全又方便，未來高鐵彰化站還將與台鐵田中站、集集線串聯。

魏明谷說，軌道運輸將成未來社會的交通趨勢，公路客運則將趨於無人駕駛，一班車6-10人搭乘就接駁開走，公共運輸工具採用綠能電車，大眾運輸發達，多數民眾再也無須擁有個人私家車。

他指出，彰化捷運有沒有需求見仁見智，大家都可以各自論述發表看法，最根本的判斷依據就是人口數，彰化市人口高達25萬人，有其客觀上的必要性；需求、運量等問題完成後再來針對問題加以解決，一直遲遲不興建只會影響主建設的時程。

橫跨大肚溪的金馬東路大橋將採雙層共構，上面捷運軌道、下面是一般公路，預計最快8年後完工。彰化縣政府正在積極爭取捷運繼續以輕軌延伸至和美鹿港線，讓更多台中市民可以搭捷運到鹿港觀光。

魏明谷說，磁吸效應雖導致彰化人都前往台中市消費，但相對的，更便捷的交通建設也可促進城市人口外移，到彰化置產、定居，有利於本地人口增加。

有許多縣民擔憂彰化蓋捷運將使彰化縣的財政雪上加霜，恐怕無法編列配合款，魏明谷也說，前瞻基礎計畫中的軌道運輸，與城鄉發展的競爭型計畫不同，各縣市地方政府除了負責用地取得作業，彰化捷運工程的興建與後續的營運都交由中捷辦理，不需再編列配合款項，不會有財政壓力。

工務處長林漢斌表示，目前整個前瞻計畫仍在中央審議當中，彰化捷運的總體經費138.95億元已匡列核定，但各縣市經費的分攤等細節仍需審議通過公布後才會定案，縣府的立場當然會積極爭取對財政負擔影響最輕微的方案。

(中時)