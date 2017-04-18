4／23世界閱讀日！鄭麗君推《單車失竊記》誠品祭百萬閱讀金

4月23日是大文豪莎士比亞的生日，也是「世界閱讀日」，歡迎大小朋友來「悅讀」。（達志影像／shutterstock提供）

大文豪莎士比亞的生日！我們用「閱讀」來見證歷史、展望未來！文化部為鼓勵閱讀，今年開始響應4月23日「世界閱讀日」，發起串聯活動並持續至5月7日，活動包括邀請多位不同領域代表擔任「閱讀大使」，以影片或專文方式分享閱讀經驗，更有各界人士參與閱讀串聯行動！喜愛閱讀、藝文的不遺餘力的文化部長鄭麗君推薦吳明益先生的《單車失竊記》。另誠品也祭出總額百萬閱讀金，鼓勵讀者拾起書本，進入「已讀」狀態。

「世界閱讀日」期間，文化部並串聯100間獨立書店、3家連鎖書店、2家網路書店、3家數位出版平台以及台北溫羅汀及重慶南路書街一同響應，辦理各種閱讀推廣活動，而閱讀串聯行動自今（18）日起也邀請民眾一起Tag親友接力參與。

文化部鄭麗君推薦吳明益老師《單車失竊記》。（文化部提供）

文化部鄭麗君部長表示，聯合國教科文組織（UNESCO）於1995年將4月23日訂為「世界閱讀日」，今年為文化部首次響應，過去曾因電影政策，請教過侯孝賢導演，他鼓勵文化應該從閱讀開始，可以激發人的想像力，並刺激我們的創意。

數位發展雖然對出版業產生衝擊，但也激發對閱讀及追求知識的渴望，開發多元閱讀的可能性，文化部鼓勵大家一同重拾書本的溫度。鄭麗君更在記者會當場推薦吳明益先生的「單車失竊記」，這本書透過腳踏車的每個零件，描述了台灣歷史各個角落的記憶，值得與大家分享。

（下由左至右）沈榮裕、陳隆昊、囧星人、李明璁、鄭麗君、朱亞君（上由左至右）pubu黃憶楓行銷經理、readmoo龐文真執行長、樂天kobo周立涵營運部長、讀冊生活梁崇德經理、何嘉仁季維園、誠品林萱穎資深經理。（文化部提供）

到場大使包括寶瓶文化社長朱亞君、知名作家李明璁、網路節目製作人囧星人等人推薦林立青的「做工的人」、何式凝的「抗命時代的日常」、「康乃爾最經典的思考邏輯課」等書。文化部同時邀請星座專家唐綺陽、宅女小紅、導演魏德聖、知名作家謝哲青、教授李家同、詩人路寒袖、知名主持人暨作家蔡詩萍等人，陸續透過分享閱讀經驗及推薦書單，帶領民眾能一同進入書本的世界。

在記者會現場中首播「閱讀串聯行動」影片，邀請各界喜愛閱讀的代表人士，如郭采潔、修杰楷、林又立、劉軒、朱平、林書煒、各縣市首長以及多位業界編輯與雜誌發行人等一同響應，鼓勵大家挑選一本最愛的書分享給身邊的好友，並透過閱讀重新串聯起人與人之間的關係。

知名作家李明璁推薦何式凝《抗命時代的日常》。（文化部提供）

本次世界閱讀日也推出系列講座，如4月23日於台北誠品敦南店舉行主題講座「你說，閱讀是什麼？－談論數位浪潮下的閱讀與創作」，5月6日則於台中誠品園道店辦理「創作文字的新舊媒介-鍵盤與筆墨的對話」主題講座。

文化部指出，誠品、金石堂及何嘉仁等連鎖書店、讀冊生活、博客來網路書店、Readmoo電子書、Pubu電子書城、樂天kobo電子書，共同響應辦理策展；玉山銀行及各地商旅響應設置閱讀角，讓閱讀融入生活不同情境。

網路節目製作人囧星人推薦_Thomas_Gilovich《康乃爾最經典的思考邏輯課：大數據時代，你一定要避開的自以為是》。（文化部提供）

響應文化部「2017世界閱讀日」系列活動，誠品書店於4／23世界閱讀日當天至5／21，在全台十家指定書店及網路書店推出「我在世界閱讀日，已讀Book回」書展，由文化部推薦金鼎獎優質書籍，名人魏德聖、朱家安、謝哲青、林秀偉、唐綺陽（唐立淇）、宅女小紅也響應推薦書單！世界閱讀日前夕，誠品書店祭出最高獨得十萬、總額百萬閱讀金，鼓勵讀者拾起書本，進入「已讀」狀態

誠品書店於4／23世界閱讀日當天起推出「我在世界閱讀日，已讀Book回」書展；誠品大直實踐店也同步改裝登場，推出書店職人每月推薦主題書牆。（誠品提供）

文化部進一步邀請各縣市政府延伸閱讀能量，以圖書館為核心，串聯轄區內實體書店、藝文單位辦理整合性閱讀亮點計畫，共同提升國民閱讀力，活動預計延續至7月。

(中時電子報)