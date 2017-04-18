美日加強合作 因應北韓勢態

日本政府面對北韓的核武、彈道飛彈的挑釁，已著手研議自衛隊的各項因應對策，包括是否下令出動自衛隊到前線部署，出動自衛隊撤僑等。美國副總統彭斯18日則向日本首相安倍晉三表示，「美日同盟是東北亞的基礎，美國理解日本處於不停的挑釁當中之嚴苛狀況，美國百分之百與日本同在。」

《讀賣新聞》報導，日本政府將研議若北韓發射彈道飛彈到日本領海時，是否適用於認可下令出動自衛隊進行防衛的「武力攻擊迫切事態」。

日本的安全保障相關法案規定，在個別自衛權的範圍內，自衛隊可依照3階段的緊迫程度出動，包括預測武力攻擊情形（預測事態）、受到武力攻擊的迫切情形（迫切事態）、發生武力攻擊的情形（發生事態）。

在預測事態階段，日本自衛隊可建立防禦設施等；在危險逼近的迫切事態下，日本政府可下令防衛，將自衛隊部署在前線；發生武力攻擊事態時，則可能發動個別自衛權，行使武力反擊。

此外，針對假設朝鮮半島發生戰事的情形，日本防衛大臣稻田朋美18日在眾院安保委員會上表示，「假設發生朝鮮半島的日本國人有必要撤退的事態，民間定期航班遭遇難以出國的困境時，自衛隊將考慮依據保護海外國人的措施，實施運送(國人的任務)。」

日本修訂包括《自衛隊法》在內的安全保障相關法案之後，自衛隊可依循「保護措施」，使用武器來警戒、護衛或營救旅居海外的日本國人。針對自衛隊實施保護措施的準備情形，稻田表示，「自衛隊已做好必要的準備態勢，也正陸續實施各種訓練。」

此外，安倍首相18日下午與彭斯副總統在首相公邸舉行會談，安倍表示，「有必要對北韓施壓，要求其認真展開對話。對於川普政府沒有戰略性的忍耐，將(包括動武在內的)所有選項擺在桌面上的想法，日本給予肯定的評價。」

兩人在會談中還針對中國在北韓問題上所扮演的角色表示，有必要敦促中國發揮更大的作用。兩人的會談內容並沒有完全公開，預計將對加強美軍與自衛隊的合作達成共識。

(中時)