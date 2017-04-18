菲律賓超載巴士墜山谷 25死22傷

據菲律賓官方表示，呂宋島北部山區一輛超載巴士墜入山谷，至少造成25人死亡、22人受傷。

法新社報導，警方和地方官員表示，這輛巴士在新怡詩夏省(Nueva Ecija)卡朗蘭鎮(Carranglan)公路時因剎車失靈而墜谷，山谷深24公尺，因此傷亡相當慘重。

當地警方說，肇禍巴士全毀，車頂完全脫落，幾乎所有乘客都被拋出車外。

目前當局還在調查事故發生的原因，但警方表示，這輛巴士標定搭載量為45人，但事發時車上有60名乘客，可能是超載導致失控。

(中時電子報)