菲律賓超載巴士墜山谷 25死22傷
據菲律賓官方表示，呂宋島北部山區一輛超載巴士墜入山谷，至少造成25人死亡、22人受傷。
法新社報導，警方和地方官員表示，這輛巴士在新怡詩夏省(Nueva Ecija)卡朗蘭鎮(Carranglan)公路時因剎車失靈而墜谷，山谷深24公尺，因此傷亡相當慘重。
當地警方說，肇禍巴士全毀，車頂完全脫落，幾乎所有乘客都被拋出車外。
目前當局還在調查事故發生的原因，但警方表示，這輛巴士標定搭載量為45人，但事發時車上有60名乘客，可能是超載導致失控。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。