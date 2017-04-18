第11屆myfone行動創作獎 首度斥資破千萬強力徵件!

台灣大哥大斥資千萬投入第11屆「myfone行動創作獎」賽事和創作人才培育工作，寫下台灣行動影音創作獎的新高紀錄。即日起到8月8日止，邀請所有創作者以老回憶、新觀點開創下一個創作精華的里程碑。(台灣大哥大 提供)

台灣大哥大打造國內規模最大的行動創作擂台「myfone行動創作獎」不手軟！今年首度斥資千萬的總扶植金，投入第11屆「myfone行動創作獎」賽事和創作人才培育工作，寫下台灣行動影音創作獎的新高紀錄！即日起到8月8日止，展開為期113天的徵件活動，本屆競賽主軸定調為「拾憶」，邀請所有創作者一同「用數位創新，以科技創憶」，以老回憶、新觀點開創下一個創作精華的里程碑。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，「myfone行動創作獎」是個開放的全民創作平台，十年累積作品逾28萬件，吸引年齡層橫跨6至90歲、各行各業的眾多創作者熱情參與，堪稱為台灣最跨世代的年度重點文創擂台。但即便是受到高度關注的文創競賽，「myfone行動創作獎」仍不斷精進，今年首創「故事接龍」競賽，開創訊息文學競賽先河鼓勵網友即時發輝和集體創作，希望掀起台灣第一個集結網軍創作的新型態創作文學模式。為了幫創作者圓夢，台灣大哥大基金會同時出錢又出力，今年首度端出破千萬元的總扶植金，不僅創下台灣行動影音創作獎項的最高紀錄，更全面啟動創作者的育成計劃，整合myBook、myMusic、myVideo和即時通訊軟體M+等平台等資源，讓訊息文學、原創歌曲、微電影及原創貼圖等不同組別的優秀作品，有站上商業平台發光發熱被更多人看見的機會。

今年myfone行創獎的一大亮點就是網羅全新的黃金級評審陣容，包括微電影組的金馬傑出監製李烈、台北電影節總監沈可尚；原創歌曲組則加入華研唱片大中華區總裁何燕玲、金曲獎最佳製作人陳珊妮、知名樂評人袁永興；訊息文學組則加入暢銷作家吳若權。各組別「超重量級」評審包括：「訊息文學組」有重量級的吳若權、詹宏志、廖玉蕙、平路、郝廣才等大師；「原創歌曲組」有音樂大師何燕玲、侯志堅、陳珊妮領軍；「微電影組」有李烈、小野，和執導《我們的那時此刻》受到觀眾熱烈迴響的楊力州導演；「原創貼圖組」則有網路人氣插畫家Duncan、輔大猴，以及才華洋溢的知名藝人黃子佼，均應邀出任本屆「myfone行動創作獎」的評審團隊。

今年myfone行創獎也特別製作徵件起跑影片，描述不同創作人的創作日常，其中經典文案「讓人又哭又笑的是看電影；讓自己又哭又笑的是電影人」，與「讓人又在失戀的是音樂人；隨時都在戀愛的是音樂人」兩句話，讓知名導演楊力州也大開「原創歌曲組」評審侯志堅玩笑：「為什麼你就永遠在談戀愛，而我卻要又哭又笑？！」，讓參與記者會的貴賓、媒體朋友哄堂大笑。

數百萬助素人圓夢 唱進小巨蛋

參加myfone行創獎最大的優勢，就是能獲得夢寐以求的專業舞台發表機會。在音樂組參賽者的後續培植方面，台灣大哥大去年首推的「勇敢追夢計畫」，開創電信業新格局，斥資數百萬元預算為第九屆myfone行創獎的素人歌手張仰華、杜紹穎一圓發片夢，拍攝「艾伊達尼」MV並作為企業首支品牌形象代言歌曲，不僅吸引網路百萬網軍點閱，還成功送兩位素人歌手登上天王天后規格的小巨蛋舞台表演。台灣大哥大總經理鄭俊卿今天出席記者會時也宣布，今年將持續啟動「勇敢追夢計畫2.0」，將全力扶植去年myfone行創獎原創歌曲組二獎得主黃霆睿，啟動全新的培植模式，協助古典音樂底子深厚的黃霆睿發行數位歌曲，預計年中正式發行，請各界拭目以待這位全新歌手的蛻變。

台灣大哥大電子書城第一品牌myBook今年亦首度加入myfone行創獎協辦之列，本屆故事接龍的得獎作品可製作成電子書於mybook書城上架，藉此鼓勵並發掘更多訊息文學的創作人才。原創貼圖組方面，今年首度邀請台灣第一家創意內容授權管理公司「出色創意」擔任評選，透過選才、育才一條鞭的模式，讓優秀的貼圖創作人才提早進入商業模式的洗禮。至於「微電影組」，近年來台灣大哥大均提供經費，媒合得獎團隊參與公益影片委託製作，結合基金會「i無限專案」，透過製作微電影及主題曲的方式，協助公益社團募款，截至2016年共拍攝完成23部公益微電影及廣告拍攝機會，鼓勵創作人才之餘更與公益緊密結合，獲各界高度肯定。

「訊息文學組」的評審廖玉蕙(右二)、平路(右一)、吳若權(左一)與台灣大哥大基金會董事長張善政(左三)、台灣大哥大總經理鄭俊卿(右三)及台灣大哥大基金會執行長劉麗惠(左二)一同宣布第11屆myfone行創獎徵件起跑！(台灣大哥大 提供)

首創「故事接龍」競賽 成新興社群運動

舉辦歷史最久的行動訊息組，今年更名為「訊息文學組」，除了維持以「時事」及「成語詩詞創新運用」等兩項傳統競賽外，因應即時分享已成風氣，今年首創「故事接龍」項目，鼓勵創作者在第一階段(4/18-6/8)，接續故事開頭續寫;而在第二階段(6/20-8/8)從網友的創作作品中擇一故事續寫新內容(詳見附件二)，鼓勵創作者藉由寫作與閱讀的過程激發創意，創造新興的社群運動。

「訊息文學組」評審平路則非常期待今年的「故事接龍」的作品。她說，人無論幾歲都喜歡聽故事、說故事，而myfone行創獎今年創辦的「故事接龍」獎項，由創作者與讀者以互動的方式共同創作，就像是打乒乓球，一來一往的完成賽局。今年的故事接龍命題以「不要接」為結尾，讓故事嘎然而止卻又餘韻悠長，以別人的故事開端，但透過多重路線的發展，在極精煉的文字中可發展出無限可能的結局，最後成品充滿各種想像空間，非常期待參賽者的作品會讓評審們眼睛一亮甚至刺激腦內啡！

評審吳若權分析表示，過去「時事」及「成語詩詞創新運用」兩個獎項的得獎者都是用短句子、幾個字，以充滿人生哲學的智慧、幽默或反諷的角度創作而廣受歡迎。今年訊息文學組首創故事接龍競賽項目，想像空間很大，創作者可以根據人生經驗作不同角度發揮，每個人也可以從自身角度去衍伸不同的創意空間，符合台灣多元社會價值經驗，是很有趣的題材。

「原創貼圖組」評審輔大猴(左一)、黃子佼(左二)及Duncan(右一) 與台灣大哥大基金會董事長張善政(右三)、台灣大哥大總經理鄭俊卿(右二)及台灣大哥大基金會執行長劉麗惠(左三)一同宣布第11屆myfone行創獎徵件起跑！(台灣大哥大 提供)

原創貼圖組今年新增獎金6萬元的「最佳創意獎」獎項，除維持歷年一組8張貼圖的徵件條件，創作的整套貼圖設計中，包含4張情緒表情或生活百態的貼圖，以及4張不限主題的創作，創作者還可選定一張年度情緒貼圖、一張最佳創意貼圖，角逐「2017年度情緒獎」及「最佳創意獎」，讓貼圖創作設計更多元。

評審黃子佼表示，每個人都有許多回憶，而貼圖創作就是要去挖掘、尋找大眾的集體回憶，就像藍白拖也是屬於台灣人在生活上的回憶，這些會引起大眾的共鳴的作品，也會讓大家會心一笑。他並鼓勵台灣插畫家在創作貼圖時可多從台灣元素下手，包括紅龜粿、彈珠、尪仔標這些老元素，都很符合今年的主題「拾憶」。

「微電影組」評審小野 (右一)、楊力州(左一) 與台灣大哥大基金會董事長張善政(中)、台灣大哥大總經理鄭俊卿(右二)及台灣大哥大基金會執行長劉麗惠(左二)一同宣布第11屆myfone行創獎徵件起跑！(台灣大哥大 提供)

「拾憶」主題徵件 首獎獎金最高破百萬

微電影組今年以「拾憶」為主題，徵件作品長度限3至5分鐘，首獎獎金100萬元；但也保有原本1至2分鐘內的「行動影片組」(限使用手機及平板拍攝)，希望全民透過容易上手的行動裝置，發揮「人人皆可創作」的精神，首獎獎金30萬元。微電影組的「最佳演員獎」獎項則維持，讓演技精湛的演員能夠脫穎而出，獲頒最佳影帝或影后頭銜，可獨得獎金6萬元。

評審楊力州表示，今年主題是「拾憶」，跟回憶、記憶有關，可以想見一定有非常多童年記憶參賽，不過，也許失智症、被遺忘的時光，那些不一定找得回來的「拾」，也是很有意思的鋪陳。鼓勵年輕的創作者不應該限制自己，而應該把競賽命題當作出發，去找到命題衍伸的意義。我也很期待年輕人在更迅速、傳播更快的時代裡，用新語法拍電影，講更多故事。

「原創歌曲組」評審侯志堅(右一)與袁永興(左一)與台灣大哥大基金會董事長張善政(中)、台灣大哥大總經理鄭俊卿(右二)及台灣大哥大基金會執行長劉麗惠(左二)一同宣布第11屆myfone行創獎徵件起跑！(台灣大哥大 提供)

「原創歌曲」組方面，為鼓勵創作樂曲的多元性及完整性，今年大幅放寬曲目長度，為2至5分鐘，讓創作者可自由揮灑、完整呈現歌曲的全貌，首獎獎金20萬元；同時，還將評選出「最佳演唱人獎」、「最佳創意獎」、以及今年新增的「最佳樂團獎」等3獎項，獎金均為6萬元。

評審陳珊妮則認為，現在是行動裝置的時代，生活中所有事情都在行動裝置上發生，myfone行創獎今年的主題「拾憶」是很寬廣的主題，且既溫馨又有未來感，畢竟數位時代很多東西都不一樣了，時間、空間限制都變得很模糊，舉例來說，以前沖洗出來的照片會泛黃斑駁，但現在的數位照片卻不會再變老、變舊。他認為，每個年齡層對於回憶、時間流動的想法很不一樣，作品可期。

第11屆myfone行創獎徵件活動期間，從即日起到8月8日止，歡迎各路英雄好漢發揮無限創意，共同參與這場有行動創作界「奧斯卡獎」之稱的競賽。根據統計，myfone行創獎從2007起至2016年，十年累計徵件訊息278, 093則、歌曲鈴聲4,757首、微電影1,127部、貼圖2,709件等，總徵件數為286,686件。詳細參加資訊可參考第11屆《myfone行動創作獎》活動網址。

(中時電子報)