爆洪智坤收遠雄錢 王世堅被求償下月宣判

台北市議員王世堅去年1月8日接受媒體採訪時說：「市府團隊有人向遠雄要求不當的巨額價金，答應遠雄協調大巨蛋一事」，影射幕後藏鏡人是時任北市府顧問洪智坤，洪認為王世堅未提事證就信口雌黃，毀他人格，提告求償200萬並登報道歉。台北地方法院今(18)日下午開庭辯論終結，定5月9日下午宣判。

王世堅去年1 月8日上午，就洪智坤辭任台北市政府顧問一事，接受民視記者採訪表示：「市府團隊裡面有人拿到鉅額的、不當的這個價金，有答應遠雄公司要怎麼樣去妥協大巨蛋這件事情，我聽到的人就是現在離職這位（意指洪智坤）」、「無論是洪智坤其他什麼理由，或者是因遠雄大巨蛋收賄，他要辭職，我認為柯市長都應該把話講清楚」。這段訪談播出後，洪認為王世堅所言不實，毀損他的名譽，自訴王涉嫌加重誹謗，王世堅被高院判拘役50日，可易科罰金確定。

洪智坤另提民事求償，要求王世堅登報道歉，並賠200萬元精神慰撫金。台北地院今(18)日下午開庭辯論，洪王2人親自出庭對簿公堂。洪智坤強調，他任公職期間，從未因案件遭偵辦、起訴和判刑，王所指任職高雄市府期間的傳聞，他當時為自清，自請政風調查，並澄清外界謠言，可證明他的操守沒有問題。

王世堅則說，他發表本案爭執言論前半年，鍾小平市議員也曾發表相同的內容，並不是只有他這樣說；洪智坤提告後，鍾小平獲檢察官不起訴。另前台北市府政風處長劉明武高昇行政院政風處長，上個月向他辭行時，曾說過北市政風處確曾就洪顧問素行及大巨蛋案，引發市府和遠雄有無弊端傳聞做過調查，聲請傳喚劉明武和鍾小平作證。

洪智坤的律師聽聞後馬上說，告鍾小平的官司已獲再議發回北檢重查；劉明武的說法，更可證明王去年向媒體記者發表談話當時，根本未事先查證，認為沒有必要傳證人。

法官最後諭知，本案辯論終結，定5月9日下午5點宣判，有無傳喚證人必要，判決理由會交代。

(中時)