去年熱銷3千顆 蘆竹湳好采頭粽開賣
端午節將至，頭份市蘆竹湳社區去年開始販售社區媽媽製作的粽子，首次推出就熱銷超過 3000顆，今年研發推出3種口味，讓每個人能吃到蘆竹湳「家」味道的粽子。社區也配合節慶推出以米食為主的親子課程，讓親子動手製作菜包與粽子，體驗粒粒皆辛苦的真諦。
5名社區媽媽在三合院的廚房裡備料、蒸糯米，準備包粽子迎端午，蘆竹湳社區在去年蘿蔔燈節曬了一批蘿蔔乾，社區媽媽嘗試將蘿蔔乾與筍子等食材包成蘆竹筍粽，每顆粽子配料實在且富含「媽媽味」，意外獲得好評，熱銷超過3000顆。
負責餐點的社區媽媽駱碧蓮與社區團隊成員經過數次試吃，今年推出吉栗粽、素粽及現場訂購的筍粽，並提早從20日開始出貨，希望讓屬於蘆竹湳「家」味道的粽子飄香。
端午節除了吃粽子，蘆竹湳社區推出以「米食」為的親子課程，活動策畫人賴貞吟說，親子課程會讓孩子認識從一粒米從收割到碾米廠，最後到石磨的過程，安排親子動手將米磨成米漿，並用自己磨的米漿，由孩子做米食給爸媽享用。
端午節連假期間社區將在蘆竹湳藝文廣場舉辦藝文市集，免費提供場地、電力及舞台，邀請各式攤位及演出團體參與，用藝術度過不一樣的端午節。
(中時)
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