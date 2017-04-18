國民黨黨代表參選人 雲林60人登記

國民黨第20次全國黨代表大會代表選舉今天登記截止，雲林縣共60人（含黃復興雲林支黨部9人）完成登記。

各選舉區應選名額與登記人數如下，第一選區（海線等 11鄉鎭）應選名額22名，計26人登記，14新人角逐，12人尋求連任。

第一選區包括一般名額應選11名11人登記、婦女應選6名6人登記、農民應選1名1人登記、漁民應選1名2人（黃文泰、林坤旺）、青年學生應選2名3人登記（陳柏村、林建助、吳博農）、身心障礙應選1名3人登記（蔡憲峰、陳良俊、曾清泉）、

第二選區（山線等9鄉鎭市），應選名額23名，計25人登記。一般應選11名10登記、婦女應選6名7人登記、農民應選2名2人登記、 青年學生應選3名4人（賴嘉濱，黃嘉俞，張東凱、龔怡分）、勞工應選1名2人登記（ 陳錦煌、林茂橉）。

黃復興雲林支黨部登記人數9位應選7名（含婦女保障名額2名）。一般名額5名6人登記（林進國、周登顯、趙珍器、王國皓、鄭文來、丁仁和）、婦女應選2名3人登記（周黃寶玉、洪雪葉、向麗英）。

國民黨雲林縣黨部指出，選舉日期為本年5月20日上午8時至下午4時在各鄉鎮市辦理，與主席選舉合併辦理。

(中時)