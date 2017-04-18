國民黨黨代表參選人 雲林60人登記
國民黨第20次全國黨代表大會代表選舉今天登記截止，雲林縣共60人（含黃復興雲林支黨部9人）完成登記。
各選舉區應選名額與登記人數如下，第一選區（海線等 11鄉鎭）應選名額22名，計26人登記，14新人角逐，12人尋求連任。
第一選區包括一般名額應選11名11人登記、婦女應選6名6人登記、農民應選1名1人登記、漁民應選1名2人（黃文泰、林坤旺）、青年學生應選2名3人登記（陳柏村、林建助、吳博農）、身心障礙應選1名3人登記（蔡憲峰、陳良俊、曾清泉）、
第二選區（山線等9鄉鎭市），應選名額23名，計25人登記。一般應選11名10登記、婦女應選6名7人登記、農民應選2名2人登記、 青年學生應選3名4人（賴嘉濱，黃嘉俞，張東凱、龔怡分）、勞工應選1名2人登記（ 陳錦煌、林茂橉）。
黃復興雲林支黨部登記人數9位應選7名（含婦女保障名額2名）。一般名額5名6人登記（林進國、周登顯、趙珍器、王國皓、鄭文來、丁仁和）、婦女應選2名3人登記（周黃寶玉、洪雪葉、向麗英）。
國民黨雲林縣黨部指出，選舉日期為本年5月20日上午8時至下午4時在各鄉鎮市辦理，與主席選舉合併辦理。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。