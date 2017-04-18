新聞深喉嚨》年改4版本輸贏 「藍版」胎死腹中 最大在野黨立場是？

中天新聞

軍公教反年金改革18日發動夜宿包圍立法院！結果立法院週邊自週一就圍起史上最嚴密的拒馬，被戲稱為「台北拒馬大展」。其中為民眾詬病的刀片拒馬又出現了，國民黨團總召廖國棟還「以手試刀」，被割的鮮血直流。這就是日後台北街頭「抗爭的日常」？新政府如今正在苦吞自己種下的苦果，「太陽花」闖進公署都可以嚷嚷「公民不服從」無罪，軍公教闖進立院又怎麼了？如果可以，立法院長蘇嘉全恐怕巴不得挖條護城河？

回歸年金改革議題本身，預計19日將在立法院司法法制委員會首度攻防。目前主要的版本包括了「民進黨團版」、「考試院版」、「段宜康版」，以及「時代力量版」，其中對於「18趴歸零」，「所得替代率」，「年金地板」各有不同，但值得注意的是，原本國民黨團也要推出自己的年改版本，但有個別委員因為選民壓力反對，而胎死腹中。對此，《新聞深喉嚨》要請教最大在野黨，面對即將而來的年改攻防，貴黨的立場到底是什麼？別只會喊口號稱「信賴保護」和「不溯及既往」，你們到底主張怎麼改？

中天新聞

民進黨前主席林義雄又要「禁食」了！這次是為了補正《公投法》，他17日宣告將從下週開始，每週三到民進黨中央前「接力禁食」。林義雄近年來多次以「絕食」、「禁食」和「苦行」等手法抗爭，上回是在2014年成功迫使馬政府封存核四。問題來了，林義雄屢次拿個人健康和生命安危，來「綁架」明明可以公開討論協商的公共議題，這是哪門子的民主？而另一個現實的問題是，當年馬政府剛遭到「太陽花」學運重創，所以買林義雄的帳，如今蔡總統才剛執政一年，會理會林義雄嗎？

林義雄這次「禁食」其實就是衝著蔡總統而來，背後各方的獨派勢力也按耐不住了！近日，民視董事長郭倍宏在名嘴汪笨湖的追思儀式上直言，2019就是要推台獨公投，蔡總統如果不支持，2020就拉她下台。時代力量在立院要求《公投法》交付協商，也頗有與林義雄「理應外合」的意味。過去《公投法》補正都是國民黨團在擋，但上個會期在內政委員會，國民黨團也放手了。不但主動提案降低門檻，還轉而支持民進黨團原本主張的領土變更等等公投項目。結果反而是民進黨團自己踩了剎車，狼狽打包通過初審，但召委陳其邁至今沒再排審，擺明想要「河蟹」。正所謂「潮水退了就知道誰沒穿褲子」，沒了國民黨當剎車皮，在獨派與老共間，民進黨要怎麼唬弄下去？

中天新聞

美國副總統彭斯持續在韓國對北韓放話，說：「所有選項都已經在檯面上，包括軍事」！韓聯社則引述一位南韓政府人士說法，日前從新加坡樟宜軍港啟程的「卡爾文森號」航空母艦（CVN-70）將在25日駛入朝鮮半島的東部海域。韓媒原先報導「卡爾文森號15日將趕至朝鮮半島，參加「超級雷霆」（Max Thunder 2017）聯合空戰演習」，不過美軍顯然遲到了。而據韓聯社報導，下週除了「卡爾文森號」之外，作為第七艦隊主力的「隆納雷根號」（CVN-76）和另一艘隸屬第三艦隊的「尼米茲號」（CVN-68），也都將抵達朝鮮半島海域，加入壓制北韓的行列。韓半島「4月危機」沒有降溫，只是延後爆發嗎？

恭喜賴清德市長閃電偵破八田與一銅像遭斬首案！前台北市議員李承龍17日傍晚在臉書坦稱犯案，還附上自己抱著八田與一銅頭的照片。而台南市警方也漏夜飛奔百公里，從一名白姓女子家中起出了斬首八田與一銅像的鋸子，火速採證鋸子上的銅屑鑑識，堪稱人贓俱獲、罪證確鑿。然後呢？台灣這場以「轉型正義」為名，以「族群和諧」為祭品的「割喉」大戰會平息嗎？還是越演越烈？

中天新聞

蔡總統曾自爆，競選期間若是在趕行程中「內急」，第一時間總會想到中油加油站「方便」。新任中油董事長陳金德上任之後，自稱想到了總統的話，不但下令每天要抽查公廁清潔，還大手筆砸了700多萬元在旗下直營加油站廣設「免治馬桶」。結果，部分中油直營站將免治馬桶安裝在無障礙廁所，且公廁均上鎖，需由專人開啟才能使用。有員工私下表示，每天光應付「抽查」就累死了，免治馬桶萬一用壞了更麻煩！民眾嘲諷，中油沽名釣譽「攏是假」，身障團體也批中油做法不當。中油則回應，將行文各站要求公廁不得上鎖。這個馬屁，是不是拍到馬腳上了？

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)