「毛學伴」太卡哇伊 走進國小大受歡迎

東港高中為屏縣推廣閱讀犬計畫的種子學校之一，他們意識到透過狗狗讓小朋友愛上閱讀是件很有趣的事，便主動聯繫鄰近小學共同參與，18日將DIDI帶進東興國小分享伴讀喜悅。(謝佳潾攝)

東港高中為屏縣推廣閱讀犬計畫的種子學校之一，他們意識到透過狗狗讓小朋友愛上閱讀是件很有趣的事，便主動聯繫鄰近小學共同參與，18日將DIDI帶進東興國小分享伴讀喜悅。(謝佳潾攝)

東港高中為屏縣推廣閱讀犬計畫的種子學校之一，他們意識到透過狗狗讓小朋友愛上閱讀是件很有趣的事，便主動聯繫鄰近小學共同參與，18日將DIDI帶進東興國小分享伴讀喜悅。(謝佳潾攝)

東港高中為屏縣推廣閱讀犬計畫的種子學校之一，他們意識到透過狗狗讓小朋友愛上閱讀是件很有趣的事，便主動聯繫鄰近小學共同參與，18日將DIDI帶進東興國小分享伴讀喜悅。(謝佳潾攝)

2年前屏縣府力推閱讀犬計畫，全縣共有10所種子學校在校內推廣，當中東港高中意識到透過狗狗讓小朋友愛上閱讀是件很有趣的事，便主動聯繫鄰近小學共同參與，將校內專屬的「毛學伴」DIDI帶進東光、東興等6個國小，分享伴讀喜悅。

「可以把DIDI帶回家嗎?」東興國小學童一見閱讀犬走進教室，先是一陣騷動、雀躍不已，接著即變身成說書人唸著手上的故事書給DIDI聽，閱讀時還不忘撫摸DIDI的毛髮，童言童語地詢問牠好不好聽，結束時更不捨得說，下次還會再來嗎。

帶著DIDI走進國小伴讀的東港高中輔導組長白淑華說，雖然閱讀犬是主要針對有閱讀障礙的學生所設計培育，擔憂他們不敢在人面前開口讀書，而以狗狗的聆聽陪伴來突破心防，但其實普通生也非常需要，閱讀犬的角色相當於學伴。

她說，當初在校內推廣時，發現普通班的學生也很喜歡與DIDI互動，間接地也對閱讀產生興趣，更意外造成一股讀書風氣，因此決定將這項「毛學伴伴讀運動」，從東港高中推廣出去，不再侷限校內而是向下紮根，讓閱讀這件事變成大小朋友都有興趣的事。

「家長反應也很熱烈。」她強調，閱讀犬不僅深受小朋友喜愛，家長們也覺得新奇，近期陸續帶著DIDI到非種子的東光、東興、東港、大潭、以栗及東隆等國小伴讀，都深受家長好評，未來計畫推廣家長一起參與，同時也盼DIDI能走進鎮內圖書館服務更多人。

(中時)