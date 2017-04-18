老翁無視車流往路中央走 警救援發現…

員警透把老翁帶離車陣，平安送回家。（許素惠翻攝）

雲林縣土庫派出所警員楊哲欣巡邏時，看見一老翁完全無視熙來攘往的車輛，逕自往路中央走，他覺得很奇怪，趕緊下車一探究竟，才發覺原來老翁雙目幾近全盲，欲從土庫市街返家，愈走卻離家愈遠，且陷入車陣中險象環生，趕緊送他回家，並叮嚀其家人別再讓老翁獨自出門，以免發生危險。

(中時)