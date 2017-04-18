自稱洪文棟私生子 徐國璋聲請DNA鑑定

自稱是洪文棟的私生子，徐國璋（左）當庭聲請DNA鑑定確認親子關係，法院尚未做出裁定。（李文正攝）

歌仔戲國寶楊麗花的先生洪文棟私生子徐國璋請求確認親子關係，士林地方法院家事庭二度開庭，洪文棟本人並未出庭，徐當庭聲請親子關係鑑定（DNA鑑定），徐表示，自從上次開庭後，都未能與洪聯繫，感到「很失望」。

徐表示，希望身分證欄上可以有父親的名字，叫一聲父親，就算洪文棟老了，他也願意撫養。

委任律師黃逸仁表示，開庭提出洪曾經匯款給徐國璋，兩人經見面7次，並提出相關證人舉證，證明兩人有父子關係。至於原告提出的DNA鑑定，法院尚未做出裁定。

56歲徐國璋，今年2月24日開庭第一次開庭，多次想要見洪文棟一面，屢遭拒於門外，徐說自10歲第一次見面，洪請他吃生魚片，每次到日本料理店就會想起父親，但自從母親2005年過世後，洪就刻意疏遠。

外界質疑徐為了繼承遺產，黃逸仁表示，如果為了錢，大可在母親生前主張，現在他只想要有個爸爸。

(中時)