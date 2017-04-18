4年前初見薇薇安 命理老師曾提醒胸部有陰影
星座專家薇薇安（陳佳瑛）去年11月底因病驟逝，震驚演藝圈，而之前同在《命運好好玩》擔任班底的命理老師鍾絲雨，近日受訪透露4年前第一次遇見薇薇安時，曾發覺她的身體有異狀，看到她的胸部有陰影，也提醒過對方要多注意。
據《ETtoday》報導，鍾絲雨有觀靈術，可以看到每個人靈魂所住的地方，聊到曾為戰友的薇薇安，表示2013年錄影第一次和她碰面交換名片時，就看到她的胸口有陰影，並告訴對方有一些東西，要她好好舒壓，「不然會卡在胸腔，但她當時比較注重在瘦身。」不過，當時鍾絲雨覺得薇薇安的病應不嚴重，所以沒講太細，而去年聽到她是乳癌過世的，便沒感到太震驚。
鍾絲雨2007年曾因一場車禍，使得她右半身癱瘓，一度被醫生宣告恢復不了，但她用一年半持續做物理復健和內修，不但右眼視力從傷後0.2變回原本的0.9，身體也完全復原。
(中時電子報)
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