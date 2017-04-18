疑意見不合傷妻女 惡丈夫遭起訴
基隆一對名利雙收的夫妻檔，白天賣早餐、晚上做直銷，平日還投資基金，近年來口袋麥克麥克，不僅以保時捷代步，更是鄰居眼中的人生勝利組，但今年3月底，夫妻倆因一筆600萬的投資而吵得不可開交，丈夫竟持麵包刀將妻女砍成重傷後再自刎，三人先後送醫獲救。
警方表示，52歲的丈夫劉慶榮當場遭到逮捕，妻子則身受重傷，送醫後撿回一命。劉男偵訊時，並未對自己的犯行感到後悔，反而一直指責妻子「都是她在做主，我一家之主的威嚴都沒了！」透露雖然家中經濟不錯，但都是妻子掌控家中大權，表示自己對她蠻橫的態度積怨已久，才會持刀殺人。
劉男表示，妻子想要用600萬投資直銷事業，因為兩人意見相左，所以爭論僵持不下，劉男再也忍不住，便對妻子說「沒關係，這是最後一天了。」最後拿著麵包刀砍殺妻子，他朝妻子脖子猛砍多刀，女兒見狀要上前奪刀未果，也反被父親砍臉、頸部幾乎毀容，劉男最後拿刀自刎，三人皆躺在血泊之中，鄰居見狀趕緊報案。
鄰居表示，劉姓夫妻的早餐店生意相當不錯，投資基金及直銷事業也賺了不少錢，還育有2名就讀大學的女兒，一直是鄰居眼中人生的勝利組，發生此事真的令人意外，而偵辦過程中，劉男則屢次聲稱自己「精神也問題」，可能藉此逃避相關刑責，而檢方日前偵結，依殺人未遂罪嫌將劉男起訴。
(中時)
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