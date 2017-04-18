恙蟲病居高不下 確診人數再創5年新高

國內恙蟲病的確定病例持續創新高！上周再度新增5例、今年以來累積病例77例，再度創下5年來同期新高！集中在花蓮、台東，兩地占有超過半數的45例。

疾管署今（18）日公布最新監測資料，1月至3月感染恙蟲病通報病例，每個月的數量都是近5年同期新高，其中花蓮縣30例、台東縣15例，花蓮縣病例數已是去年同期3倍、台東縣比去年增加4例。

另外，屏東縣通報7例、去年只有1例、前年甚至掛零；宜蘭縣5例、去年有7例；台中市4例、去年沒有通報數字。

疾管署副署長羅一鈞表示，氣溫18至28度都是適合恙蟲活動，所以今年暖冬的氣候讓恙蟲病高居不下，病例一直創下新高。

恙蟲病是經由帶有立克次體的恙蟎幼蟲叮咬，恙蟎幼蟲會停留於草叢中，伺機攀附到經過的動物或人身上，潛伏期為9至12天，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，發燒1周後，皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟎叮咬處會出現無痛性焦痂。

(中時)