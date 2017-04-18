迎接夏季旅展 大溪酒店推優惠券
迎接即將於5月5日至8日舉辦的台北國際觀光博覽會夏季旅展，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店將全新推出「Hi Fun 一泊二食五享券」，每張6800園可入住12坪豪華客房，並含早晚餐、週末假日池畔吧Happy Hour雙人免費暢飲等優惠，另有全台獨家與江振誠主廚合作限量推出的季節套餐。
大溪笠復威斯汀度假酒店是國際萬豪酒店集團在台首間度假酒店，也是亞太地區指標飯店之一，日前Marriott International國際萬豪集團也宣佈任命陳孝慈Keven Chen為新任總經理。陳孝慈過去曾任職於台北喜來登、台北君悅等國際五星級酒店，在餐飲、宴會及客房營運均累積優異資歷。
(中時)
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