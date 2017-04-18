怡平里活動中心搬遷 里長大罵賴清德「白賊市長」
台南市政府選中安平區怡平里活動中要設立「大台南智慧中心」，雙方經過多次溝通，仍無交集，安平區公所18日代表市府要搬遷物品，遭到里長蔡錦庭率里民抗爭，他們還大罵「白賊市長、鴨霸市長」，區公所則頗感無奈，只好先暫停搬遷。
台南市交通局選在安平區怡平路的活動中心要設立「大台南智慧交通中心」，由於該處有不少里民在打桌球和活動，原先里長蔡錦庭曾率里民向市長賴清德陳情，希望召開公聽會，但未獲回應。
雙方無交集後，蔡錦庭在3月底的時候，率里民前往台南地檢署按鈴控告賴清德瀆職等罪名，蔡錦庭說，怡平里活動中心，原先叫平通市場，92年才依公共設施臨時使用辦法，將2、3樓改為活動中心使用，這是市場用地，要改為交通中心，應該要先變更地目，否則就是違法。
安平區公所主任秘書陳俊達，18日上午代表市府到活動中心要搬遷物品時，遭蔡錦庭率10多位里民阻止，里民更怒斥賴清德「白賊市長！鴨霸市長！」，里民更強調會誓死反對迫遷，更反對遷到公園內。
陳俊達則表示，對於里民的阻擋行為，區公所深感遺憾，18日雖然暫時停止搬遷，但交通中心是市府已定的政策，仍呼籲里長和里民配合。
(中時)
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