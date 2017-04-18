歐盟議員訪台 瞭解兩岸關係現況

外交部表示，歐洲議會社會黨團副主席馮安蘭（Kathleen Van Brempt）率歐洲議會跨黨團議員團18日至22日訪台，旨在瞭解我方政經發展、兩岸關係現況及台歐盟雙邊關係等議題。

外交部指出，訪團在台停留期間，將晉見總統蔡英文，拜會立法院長蘇嘉全、國家安全會議、經濟部、法務部、歐洲經貿辦事處及歐洲在台商務協會等，並接受外交部款宴。

此外，訪團亦將參觀國立故宮博物院、國立中正紀念堂及大龍峒保安宮等重要文經建設，並赴宜蘭參訪，以增進對我國情及政策的瞭解。

除團長馮安蘭副主席外，訪團成員尚包含歐洲議會外交委員會副主席徐兒莎（Dubravka Šuica）議員、馬榮尼（Valentinas Mazuronis）議員、史密斯（Alyn Smith）議員、索雷（Jordi Solé）議員、柯倪琪（Caterina Chinnici）議員。

(旺報)