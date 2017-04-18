潘孟安施政報告 交通建設著墨最多

屏東縣議會定期大會縣長潘孟安進行施政報告，其中針對交通建設著墨最多。（潘建志攝）

屏東縣議會18日舉行第18屆第5次定期大會，縣長潘孟安進行施政報告，針對交通、水利、環境、治安、醫療、文化、農業、教育等分批說明，其中交通建設著墨最多。潘孟安也指出，縣府努力開源節流，去年歲計盈餘更為全國之冠。

他說，今年屏東縣總預算編列324億較去年增加24億，卻未舉債，而且長期債務償還約6億，短期債務自88億到降至39億。縣府努力開源節流，改善長年以來的財政結構與紀律，希望不要債留子孫。

潘孟安報告中交通建設著墨最多，他說高鐵南延已獲交通部編列800萬進行站點路線規畫，8月底前定案；前瞻計畫的恆春及東港鐵路，恆春線已核定，東港線則持續修正協調路線。

屏北國10延伸至龍肚段案，持續爭取延伸至新威大橋；鹽埔交流道與海豐外環道預定明年底完工；屏東高雄第二條東西向快速道路已定案；未來將陸續爭取國3南延、恆春機場國際化、潮枋鐵路雙軌高架等。

縣內也將設置6個公車轉運站，公車路線預計年底將達到114條，每天增加至1361班次，並增加跨域公車與部落偏鄉公車。自行車道方面，將增加隘寮溪62公里河濱路網，年底完成。

其他包括提升防汛工程和設備，提高汙水下水道接管率；歷史場域活化形塑屏東文化與城鄉風；進行都市計畫區通盤檢討，還地於民；推出全國首張雨量參數型保單，減低漁業投資風險；成立全台第一間「檢驗中心」保障食安；改建老舊校舍及增加長照關懷據點等。

(中時)