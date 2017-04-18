染愛滋人數上升 桃衛局推篩檢試劑超商取貨

根據桃園市衛生局統計，今年截止3月底，全市新增通報的愛滋病感染者共有63人，比去年同期多了5人，上升了百分之8.6，而63位愛滋個案中，20至29歲的青壯年族群則佔了4成7，衛生局呼籲民眾響應疾管署的在家愛滋自我篩檢計畫，本月起開放超商取貨購買試劑，隱密性高且便利。

衛生局表示，疾管署去年試辦「在家愛滋自我篩檢計畫」，因隱密性高，受到不少民眾認同，3個月內就發出4812支試劑，因為迴響廣大，今年4月起更開放索取試劑自主篩檢愛滋，並新增超商取貨服務，民眾只需支付試劑費及物流費，就能在指定超商取得試劑。

衛生局表示，唾液篩檢試劑的準確度與血液篩檢相同，但檢測時間卻僅需20分鐘，「缺點是有空窗期」，檢驗結果僅能代表3個月前有無感染，桃園市目前共有84人以網路訂購篩檢試劑並於超商取貨，共發出91盒，民眾上網登記後，選擇想取貨的全家、OK或萊爾富，支付200元試劑費及45元物流費，就能取得試劑。

(中時)