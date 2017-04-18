監督年改夜宿圍城 23條公車路線調整

北市公共運輸處表示，配合警察局4月18、19日「0418、0419專案」勤務，可能擴大管制總統府周邊衡陽路（不含）以南、貴陽街（含）以北、重慶南路（含）以西、博愛路（含）以東，預估將有23條公車路線配合調整行駛動線，並取消停靠22站位，請民眾至鄰近站位候車。

公運處同時呼籲民眾，請多加注意道路管制狀況，可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。

北市聯營公車路線因交通管制改道而停用的站位，在大台北公車網頁、手機版網頁、語音查詢專線（0800-005284）以及智慧型站牌，在停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布，請民眾可善加利用。

公共運輸處籲請民眾屆時多加留意該處網站，如對公車改道有任何疑問，可電洽站牌上各公車調度站詢問或透過臺北市民當家熱線1999（外縣市：02-27208889）了解相關訊息。

(中時)