中山工商韓國國際美容藝術大賽勇奪3金

簡念亭（左起）、江培甄及 陳怡安，平日訓練有素，終能化危為夷，奪得金牌。（李義攝）

中山工商參加2017韓國國際美容藝術大賽（IFBC），3位學生在5千多名好手中，脫穎而出，勇奪創意盤髮設計之新娘盤髮組、宴會組等3面金牌。

奪得3金的選手是美髮類創意盤髮設計之宴會組（學生組）陳怡安；新娘盤髮組（學生組）簡念亭及新娘盤髮組（社會組）江培甄，3人在老師鍾曉慧、李惠玉指導下，技壓台、日、韓、陸、蒙等5千名選手，在這場亞洲最高規格的專業美容賽事，繳出亮麗成績單。

3人奪金的過程處處驚險，卻又在關鍵時刻轉折，至今仍令她們回味無窮。

陳怡安知道宴會組多為誇張艷麗造型，決定以三個手捲當基底加上螢光藍、螢光粉紅髮片來展現色彩鮮豔及霸氣髮型。不料，熱熔膠槍壞掉，賽前練習只好用三秒膠應急，手指卻被三秒膠黏住，比賽當天才扳開手指登場參賽。

簡念亭的母親是美容講師，自己本身喜歡紫色，這次比賽以紫色漸層染髮來展現新娘典雅感，但賽前假髮片在行李箱摔壞，熬夜重新製作，又因吹風機電壓不符燒壞，緊急到韓國超市購買。比賽當天亮粉噴劑又突然噴不出來，讓她心急如焚，所幸最後一刻才恢復正常。

江培甄高三才加入培訓，曾獲家事類學生技藝競賽美髮組第八名、全國高中職新娘秘書創意造型專題競賽第五名，她對自己表現很不滿意，立誓韓國賽若沒拿前三名，往後將不再參賽，破釜沉舟的決心，果然讓她抱回金盃。

校長林昭億18日表揚師生優異表現，也笑談參賽過程種種驚險波折，慶幸平日平時訓練有素才能臨危不亂，終能化險為夷，為國爭光。

(中時)