行醫30年接生1萬人　他親手接生外孫

戴維琛醫師（左1）替女兒接生兒子，享受三代同堂的喜悅。（院方提供）

聖保祿醫院婦產科醫師戴維琛，從醫30多年來，接生超過1萬位寶寶，日前順利替自己的二女兒接生，僅花了5個小時完成，他笑說僅交代女兒預產期前3個月，多做蹲下的動作，增強生產的肌肉張力，果然讓生產過程順利，母子均安。

戴維琛笑說自己24小時待命的婦產科醫師生涯，是「從黑頭髮做到白頭髮，再從白頭髮做到沒頭髮」，至今接生超過1萬名寶寶，「不少婦產科醫師的潛規則就是不接生自己親人」，但他認為婦產科醫師最大的成就，就是用自己的專業照顧親人。

戴維琛的二女兒戴玲玲說，第一眼看到剛出生的兒子，就覺得長的很像爸爸，「有個婦產科醫師爸爸的好處就是24小時都找得到他」，還能隨時詢問懷孕、生產問題，戴維琛則笑說之前很擔心女兒不想生小孩，也怕她成為高齡產婦，但在他督促下，結婚3年後願意懷孕，還是由他親手接生，讓他特別開心。

(中時)