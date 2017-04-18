行醫30年接生1萬人 他親手接生外孫
聖保祿醫院婦產科醫師戴維琛，從醫30多年來，接生超過1萬位寶寶，日前順利替自己的二女兒接生，僅花了5個小時完成，他笑說僅交代女兒預產期前3個月，多做蹲下的動作，增強生產的肌肉張力，果然讓生產過程順利，母子均安。
戴維琛笑說自己24小時待命的婦產科醫師生涯，是「從黑頭髮做到白頭髮，再從白頭髮做到沒頭髮」，至今接生超過1萬名寶寶，「不少婦產科醫師的潛規則就是不接生自己親人」，但他認為婦產科醫師最大的成就，就是用自己的專業照顧親人。
戴維琛的二女兒戴玲玲說，第一眼看到剛出生的兒子，就覺得長的很像爸爸，「有個婦產科醫師爸爸的好處就是24小時都找得到他」，還能隨時詢問懷孕、生產問題，戴維琛則笑說之前很擔心女兒不想生小孩，也怕她成為高齡產婦，但在他督促下，結婚3年後願意懷孕，還是由他親手接生，讓他特別開心。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。