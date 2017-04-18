臺灣文博會 高雄邀創意人才「來高雄過生活」
2017台灣文博會即將在台北市松山文創園區登場，高雄市文化局展出近年來在文創、文化等各領域發展成果，也秀出各項補助計畫及文創環境，文化局長尹立向全國創意人才招手：「來高雄過生活」。
10年來，文化局大力推動各類計畫，遍及視覺藝術、文化資產、流行音樂、影視產業、文學、文創產業、表演藝術，除了給予傳統的獎補助外，還有人才回流、眷村以助代護、藝術家駐村等計畫，給予創作人才空間與實質的補助，高雄是創意人才的友善城市的形象已深植人心。
這回，參展的13組創作者，有高雄在地的人才，也有因創意而移居高雄的文創人，展出從創意生活、產品設計、工藝到商業設計成果，有人在文化局的協助後繼續維持著品牌的營運，有人留駐高雄、有人持續展店。
尹立表示，這些都是創造力移民的典範，高雄正朝向青年創意、文創產業、藝術工作者最友善的城市發展。歡迎充滿創意的世代，到高雄發展，體驗高雄給創意人才的溫度，也相信創意人才帶來的能量，會把高雄從過去勞動力移民的城市，翻轉成為創造力移民的城市。
19日起的5天展期，文化局也秀出文創大禮，包括到駁二藝術特區開店、共創基地展業經營、到眷村定居，藝術家在駁二藝術特區駐村創作、讓電影工作者到高雄拍片等，還有20萬到100萬不等的獎補助金。歡迎全台有創意的青年朋友到高雄來過生活、搞創意、玩設計。
(中時)
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