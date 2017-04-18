川普絕不會進攻北韓 日本前外交官揭6大原因
朝鮮半島緊張局勢近日升溫，北韓副外交部長韓成烈放話會每周、每月、每年試射飛彈，美國總統川普則回應「乖一點」。美國是否會對北韓開戰？目前是國際高度關注的議題。日本前外交官、現任和平外交研究所代表美根慶樹認為，川普不會進攻北韓，並提出6大支持論點。
美根慶樹在〈川普總統是否要進攻北韓〉一文中，提出6點美國不會進攻北韓的原因，包括戰爭對美軍的損害難以預估、韓國將受毀滅性打擊、日本不會完全支持美國決策、中國的堅決反對、美國國內反戰勢力以及美國若先發制人，違反64年前簽訂的停戰協定。
《環球網》指出，事實上各方都沒有開戰準備，例如：韓國、日本。此外，美國將再度面對「財政懸崖」，短期內根本無力在北韓開啟戰端，甚至是派遣足夠地面部隊入侵，目前的真正風險在於小規模衝突，現下各種軍機、軍艦包圍北韓，難免產生爭端，軍隊須嚴加自制。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。