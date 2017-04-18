川普絕不會進攻北韓 日本前外交官揭6大原因

川普是否會進攻北韓？日本前外交官看法是：絕對不會。(圖片取自美聯社)

朝鮮半島緊張局勢近日升溫，北韓副外交部長韓成烈放話會每周、每月、每年試射飛彈，美國總統川普則回應「乖一點」。美國是否會對北韓開戰？目前是國際高度關注的議題。日本前外交官、現任和平外交研究所代表美根慶樹認為，川普不會進攻北韓，並提出6大支持論點。

美根慶樹在〈川普總統是否要進攻北韓〉一文中，提出6點美國不會進攻北韓的原因，包括戰爭對美軍的損害難以預估、韓國將受毀滅性打擊、日本不會完全支持美國決策、中國的堅決反對、美國國內反戰勢力以及美國若先發制人，違反64年前簽訂的停戰協定。

《環球網》指出，事實上各方都沒有開戰準備，例如：韓國、日本。此外，美國將再度面對「財政懸崖」，短期內根本無力在北韓開啟戰端，甚至是派遣足夠地面部隊入侵，目前的真正風險在於小規模衝突，現下各種軍機、軍艦包圍北韓，難免產生爭端，軍隊須嚴加自制。

(中時電子報)